Kendrick Lamar draagt trui van Antwerpse winkel 'VIER' in nieuwe videoclip ND

20 februari 2018

08u45

Bron: De Standaard, Studio Brussel 1 Style De Antwerpse winkel 'VIER' heeft er een wel heel bekende fan bij: de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar is in de clip van King's Dead te bewonderen in een trui van de winkel met het opschrift '4ntwerp', een ontwerp van "VIER" en ontwerpbureau Uber and Kosher.

De trui waarmee de Amerikaanse rapper in de clip verschijnt, maakt deel uit van een capsulecollectie van de Antwerpse winkel, in combinatie met het ontwerpbureau. Zelf wisten ze niet dat Lamar zich zo'n trui had aangeschaft, maar ze vermoeden dat het via de internationale winkel Opening Ceremony in LA of New York is gebeurd. "Waarschijnlijk heeft hij of iemand van zijn entourage het in hun winkel of op de website gespot," vertelt de winkel Vier in een reactie aan De Standaard. "We zijn sowieso super trots, want het is een artiest die ook bij onze winkel en merk past."

De vraag naar de trui is meteen toegenomen, vertelt één van de oprichters van VIER aan Studio Brussel. Fans van Kendrick die zich nu dezelfde trui willen aanschaffen, moeten we teleurstellen: de capsulecollectie is zo goed als uitverkocht, op enkele T-shirten en truien na met eenzelfde opdruk.