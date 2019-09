Kendall Jenner maakt comeback op de catwalk bij Burberry met nieuw kapsel TVM

17 september 2019

10u13 0 Style Na een paar modeseizoenen veelal afwezig te zijn op de catwalk, maakte Kendall Jenner (23) gisteren een uitzondering op de Londense modeweek voor het Britse merk Burberry. Ook met haar nieuwe blonde kapsel wist ze alle ogen naar zich te trekken.

Tijdens de afgelopen New York Fashion week was Kendall Jenner nog nergens te bespeuren op de catwalk, al was ze wel aanwezig op de eerste rij en op de vele modefeestjes. Eerder schreef ze haar afwezigheid al toe aan de paniekaanvallen die ze regelmatig krijgt. In een interview met Love Magazine legde ze het als volgt uit: “Ik was aan het werk tijdens de modeweek en ik kon het gewoon even niet meer. Ik zat op het randje van een zenuwinzinking. Omdat ik last heb van wisselende aanvallen, is het belangrijk dat ik tijd voor mezelf neem en het rustig aan doe.”

Toch maakte ze ook vorig jaar al een uitzondering voor het Britse modehuis Burberry en dat doet ze nu wederom. De Amerikaanse telg van de Kardashian familie liep gisteren 2 keer over de catwalk tijdens de lente- en zomermodeshow voor 2020. Dat deed ze bovendien met een frisse nieuwe blonde coupe, naar het voorbeeld van haar goede vriendin Gigi Hadid? Daarna verscheen ze ook op een feestje van het eerder genoemde Love Magazine met nog steeds lichte lokken, wat alleszins doet vermoeden dat het wel degelijk om een nieuw kapsel gaat en geen pruik of tijdelijke haarkleuring voor de show.

Nog een comeback

Jenner was trouwens niet de enige die een comeback maakte op de catwalk. Ook Agyness Deyn (36), die een dikke 10 jaar geleden hoge toppen scoorde als model, liep mee. Net als ook heel wat andere bekende namen zoals Irina Shayk en Gigi en Bella Hadid. De collectie, van de hand van creatief directeur Riccardo Tisci, werd bovendien positief onthaald. Bij modemagazine Vogue schreven ze dat Tisci de grens tussen wat de jeugd en de oudere vaste klanten willen dragen perfect weet te vervagen zodat iedereen aan zijn trekken komt. En dat hij bovendien steevast kiest voor een diverse cast, zoals ook een model met een hoofddoek, zonder daar expliciet op te focussen.