Kendall en Kylie ontwerpen collectie speciaal voor Europa Mv

27 januari 2020

14u43

Bron: fashionunited 0 Style Kendall en Kylie lanceerden dit weekend een collectie die speciaal ontworpen werd voor Europa.

“De zussen hebben inspiratie gehaald uit de nieuwste trends en samen met hun Europees team een uniek en inspirerend aanbod ontwikkeld dat zal aanslaan bij fans van over het volledig continent", staat er te lezen in een persbericht. Voor het eerst werd de “white label” van Kendall x Kylie voorgesteld in de Nederlandse Modefabriek.

De collectie wordt in augustus 2020 voor het eerst uitgeleverd naar Oostenrijk, Italië, België, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Polen, Griekenland, Cyprus, Israël en Nederland. Waar je de lijn kunt kopen, is nog niet geweten.