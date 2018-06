Ken jij het model – en broertje van – Anwar Hadid? Liesbeth De Corte

11 juni 2018

10u28 0 Style Wie het celebwereldje een beetje volgt, heeft de naam Anwar Hadid de laatste tijd vast en zeker al eens zien opduiken. Zo werd hij vorige week nog zoenend gespot met Kendall Jenner. Maar wie is die mysterieuze kerel eigenlijk?

Zoals zijn naam al verklapte, is Anwar het jongere broertje van Gigi en Bella Hadid. Het trio groeide op in een ranch in Santa Barbara, tot ze naar Malibu verhuisden. Dat de familie vooraan in de rij stond toen de goede genen werden uitgedeeld, mag duidelijk zijn. Want net zoals zijn zusjes is de 18-jarige Anwar goed bezig met de modewereld te veroveren.

moood for life Een foto die is geplaatst door null (@anwarhadid) op 08 sep 2016 om 08:01 CEST

De jongeman zette zijn eerste stapjes als model in 2015, toen hij op de cover stond van het Nylon Magazine. Een jaar later sierde hij de voorpagina van 'Teen Vogue', de jongereneditie van modemagazine Vogue. Vorig jaar brak hij volledig door toen hij gebombardeerd werd tot het gezicht van de Hugo Boss Menswear's HUGO lijn en mee mocht lopen tijdens de show van Zadig & Voltaire voor de New York Fashion Week. Ondertussen heeft hij ook al een contract getekend bij IMG Models, hetzelfde modellenbureau waar ook zijn zussen onder werken.

Tot voor kort had Anwar ook een relatie met Nicola Peltz, een actrice en de dochter van miljardair Nelson Peltz. De twee waren ook héél open over hun relatie. Niet alleen postten ze geregeld foto's van elkaar op sociale media, ook maakten ze een tamelijk intiem filmpje voor Love Magazine.

Een foto die is geplaatst door Anwar Hadid (@anwarhadid) op 16 feb 2018 om 04:49 CET

Maar na anderhalf jaar lijkt er dus een einde gekomen te zijn aan hun romance. En misschien zit Kendall Jenner er wel voor iets tussen. Entertainmentsite TMZ publiceerde vorige week nog foto's van de twee, terwijl ze het héél gezellig maakten. Een ding is zeker: we gaan er nog veel van horen.

kendall and anwar???? pic.twitter.com/7GogD5QQNe َ(@ skriverdisney) link