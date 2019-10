Ken jij Carine Gilson of Caroline Bosmans? Dit zijn de genomineerden voor de Belgian Fashion Awards Timon Van Mechelen

10 oktober 2019

Gisteren werden de nominaties voor de derde Belgian Fashion Awards bekendgemaakt. In de belangrijkste categorie 'Designer of te year' dingen Carine Gilson, Caroline Bosmans, Christian Wijnants, Olivier Theyskens en Wouters & Hendrix mee naar de prijs. Wij geven een woordje uitleg bij de kandidaten.

1. Carine Gilson

De Brusselse ontwerpster Carine Gilson mag bij het grote publiek in België misschien geen klinkende naam zijn, haar verfijnde luxelingerie wordt wel door sterren als Beyoncé, Nicole Kidman en Monica Bellucci gedragen. Sinds vorig jaar maakt ze ook avond- en couturekledij die ze nog steeds allemaal met de hand laat maken in haar atelier in Brussel en waarvoor ze steevast de mooiste materialen uitkiest. Naast haar winkels in Brussel, Parijs en Londen worden haar creaties ook verkocht in tal van prestigieuze winkels zoals Barneys in New York, Le Bon Marché in Parijs, Harrods in Londen en Net-a-Porter. Nog tot midden april 2020 loopt de tentoonstelling ‘Beautiful Lace & Carine Gilson’ in het Museum voor het Kostuum en de Kant in Brussel. Meer info over Carine Gilson via carinegilson.com.

2. Caroline Bosmans

Ook de ontwerpen van de Lummense Caroline Bosmans zijn populairder in het buitenland dan in België. Ze maakt couture voor kinderen tussen 2 en 18 jaar oud, die nooit al te kinderlijk maar wel stoer en opvallend zijn. Ze begon haar kinderkledingmerk in 2014 en haar ontwerpen worden nu wereldwijd verkocht. Vooral in Azië kennen haar vooruitstrevende creaties veel succes. Meer info over Caroline Bosmans via carolinebosmans.com.

3. Christian Wijnants

Met zijn afstudeercollectie van de Modeacademie in Antwerpen won Christian Wijnants de Dries Van Noten-prijs voor de beste collectie in 2000. Na zijn studies stelde Wijnants zijn collectie voor op het bekende Festival d’Hyères, waar hij de Grand Prix won en zijn label werd ingekocht door gerenommeerde boetieks als Colette in Parijs. In 2003 lanceerde hij zijn eigen label dat hij elk seizoen voorstelt tijdens de modeweek in Parijs. Met zijn artisanaal breiwerk en grafische motieven won hij al tal van prestigieuze modeprijzen en vandaag wordt zijn collectie wereldwijd verkocht. In 2015 opende hij zijn eerste flagship store in Antwerpen en sinds afgelopen zomer heeft hij ook een breigoedcollectie voor mannen. Meer info ver Christian Wijnants via christianwijnants.com.

4. Olivier Theyskens

Olivier Theyskens was in de jaren 90 het godenkind van de mode en heeft fans als Madonna en Nicole Kidman. Tot 2012 vergaarde hij beroemdheid met zijn eigen label, daarna ontwierp hij voor gevestigde waarden als Nina Ricci, Rochas en Theory. Sinds 2016 heeft hij weer zijn eigen merk waarvan hij eind september een pop-upcorner in de Antwerpse luxeboetiek Verso opende net na zijn show op Paris Fashion Week. In 2017 ging een overzichtstentoonstelling ‘Olivier Theyskens. She walks in beauty’ over zijn werk van start in het Antwerpse ModeMuseum. Die expo klokte in april 2018 af op 59.585 bezoekers wat het één van de best bezochte tentoonstellingen in het museum maakt. Meer info over Olivier Theyskens via oliviertheyskens.com.

5. Wouters & Hendrix

35 jaar geleden richtten Katrin Wouters en Karen Hendrix hun eigen juwelenmerk Wouters & Hendrix op, nu zijn er winkels in Antwerpen, Brussel, Knokke en Amsterdam en hebben ze een expo gebouwd voor de Wonderkamer van het Diamantmuseum DIVA. Daarin tonen ze wat hen inspireert en verwondert bij het creëeren van nieuwe collecties. Meer info over Wouters & Hendrix via wouters-hendrix.com.

De andere categorieën waarin prijzen worden uitgedeeld zijn de volgende:

1. Professional of the year: Benoît Béthume, Peter Philips, Pierre Debusschere, Tom Van Dorpe, uber and kosher.

2. Entrepreneur of the year: Bellerose, Essentiel, Florence Cools en Artur Tadevosian, Sofie D’Hoore en Chantal Spaas, Valérie Berckmans.

3. Emerging talent of the year: Bernadette, Indee, Namacheko, Templa, Sara Levy.

4. Fashion brand of the year is een publieksprijs waarvoor Belgische merken zich kandidaat kunnen stellen. Dit zijn de 10 geselecteerde merken: Arte, Bonjour Maurice, Façon Jacmin, Filles a Papa, Howlin, La Fille d’O, Léo, Natan, Mieke Dierckx, Snobe.

5. Most promising graduate: Quinten Mestdagh - Academy Antwerp, Bart Lapere - KASK Gent, Samuel Quertinmont - La Cambre, Maria Ossaba - SASK St Niklaas, Thurel Thonet - Helmo, Eve Delperdange - Francisco Ferrer en Dominique Rocour - Chateau Massart.

6. The Jury Prize: voor de juryprijs vinden er geen nominaties plaats. De jury beslist op basis van een groepsoverleg wie dit jaar de prijs wegkaapt. Die bestaat onder andere uit bekende namen als Patrick Scallon, communications director bij Dries Van Noten, ontwerpers zoals Glenn Martens en Diane von Fürstenberg, maar ook Elizabeth von der Goltz van Net-à-Porter en Christopher Morency van Highsnobiety.

De derde editie van de Belgian Fashion Awards vindt plaats op 21 november 2019, in het kader van Fashion Talks, in de pas gerenoveerde Handelsbeurs in Antwerpen.