Ken jij bakuchiol al? Dit skincare-ingrediënt is aan een opmars bezig Valérie Wauters

15 oktober 2019

10u02

Bron: Bustle 1 Style Wie zich met skincare bezighoudt weet inmiddels al wel wat retinol en hyaluronzuur zijn. Maar ken je bakuchiol al? Dit skincare-ingrediënt is momenteel aan een gigantische opmars bezig.

Bakuchiol is een alternatief voor retinol en is afgeleidd van de zaden en bladeren van de babchi-plant uit Oost-Azië. Echt nieuw is het ingrediënt niet, het wordt immers al honderden jaren gebruikt in de Chinese geneeskunde en bij Ayurvedische behandelingen. In de wereld van de huidverzorging is het ingrediënt echter gloednieuw, want nu pas beginnen de eerste verzorgingsmerken het te gebruiken in hun producten. Met recht en reden, want bakuchiol heeft vele voordelen: zo zou het ingrediënt ontstekingsremmende, antioxiderende en antibacteriële eigenschappen bezitten.

Het verschil met Retinol

Waar retinol afkomstig is van Vitamine A, is bakuchiol afkomstig van een natuurlijke plant. Een onderzoek van de Society of Cosmetic Scientists toont aan dat beide ingrediënten vergelijkbare effecten hebben, waaronder een verbeterde celvernieuwing, stimulatie van de collageenproductie, verminderde hyperpigmentatie en gladdere fijne lijntjes en rimpels.

In tegenstelling tot retinol heeft bakuchiol echter minder negatieve bijwerkingen op de huid. Want hoewel retinol voor sommige huidjes wonderen kan verrichten, reageren anderen er een pak minder goed op. Vooral wie last heeft van een al gevoelige huid, kan soms heftige reageren op vitamine A. Denk daarbij aan bijwerkingen als gevoeligheid van de huid, roodheden en irritaties. Daarnaast maakt retinol onze huid ook gevoeliger voor de zon, waardoor je het ingrediënt best alleen ’s nachts gebruikt.

Bakuchiol daarentegen kan gebruikt worden door mensen met een meer gevoelige huid. Wil dat echter zeggen dat we retinol voorgoed moeten afzweren? Absoluut niet. Retinol heeft meer dan 40 jaar aan klinische proeven achter de rug, waarbij de werking ervan keer op keer opnieuw werd bewezen. Het gebruik van bakuchiol staat nog in z’n kinderschoenen, en de effecten ervan op onze huid worden pas sinds een jaar of vier deftig onderzocht in klinische proeven.