Keep it simple: 3 x strakke tassen die bij elke outfit passen VW

12 april 2019

07u57 0 Style Een strakke tas die bij haast elke outfit past is een echte must in de collectie van elke vrouw. Wij selecteren vandaag 3 exemplaren voor jou.

Om op een doordeweekse dag naar kantoor te gaan is dit jouw ideale partner in crime. Groot genoeg voor je lunch en misschien zelfs je laptop!

Lucca Baldi, Chiusi, € 98,70 (ipv. €329)

Snel even naar de winkel? Dan gooi je makkelijk je portemonnee en sleutels in dit tasje.

Even & Odd, € 20 (ipv. € 24,99)



Op citytrip of gewoon een dagje op stap met vrienden of familie? Dan is deze schoudertas ongetwijfeld je beste vriend. Hang hem aan of over je schouder en je hebt er de rest van de dag geen omkijken meer naar.

Anna Morellini, Lola, € 53,70 (ipv. € 179)

Bekijk hier alle handtassen in onze NINA shop!

