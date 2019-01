Kate Moss viert 45ste verjaardag: haar 10 meest iconische carrièremomenten op een rij Timon Van Mechelen

16 januari 2019

17u16 0 Style Kate Moss viert vandaag haar 45ste verjaardag en dat mogen we natuurlijk niet stilletjes voorbij laten gaan. De Britse schone zit namelijk al 31 jaar in het modevak en groeide uit van een onbekend klein (!) meisje tot een van de meest succesvolle topmodellen ter wereld. 10 hoogtepunten uit haar indrukwekkende carrière.

1. Haar eerste magazinecover voor The Face in 1990

Kate Moss – toen nog Katherine Ann Moss uit Croydon - werd op haar veertiende ontdekt door een modellenscout op J. F. Kennedy Luchthaven. Ze deed een eerste opdracht voor jeansmerk Levi’s, maar haar grote doorbraak bleef nog even uit. Twee jaar later werd ze door Corinne Day gefotografeerd voor het modemagazine The Face, waarna één van die foto’s op de cover belandde en haar carrière als model gelanceerd was.

2. De iconische ondergoedcampagnes voor Calvin Klein vanaf 1991

Niet veel later poseerde de piepjonge Kate Moss voor Calvin Klein. De zwart-wit foto’s waarop het Britse model enkel en alleen te zien is in ondergoed van het label kregen al snel een iconische status, mede dankzij haar veelbesproken relatie met de fotograaf van dienst Mario Sorrenti. Jaren later onthulde ze trouwens dat ze zich gebruikt voelde door hem en de relatie daarom snel na de fotoshoot beëindigde. Natuurlijk kwam er ook heel wat kritiek op haar leeftijd en het feit dat ze bijna naakt poseerde. Op een bepaald moment sprak zelfs toenmalig Amerikaans president Bill Clinton zich uit over de kwestie.

3. De eerste Vogue-cover in 1993

Ze heeft natuurlijk talloze keren op de cover van Vogue gestaan, maar haar debuut maakte ze al in 1993. Ze was toen 19 jaar oud.

4. De campagne voor Burberry in 1999

In de jaren 90 kampte Burberry met imagoproblemen omdat hun iconische trenchcoats nog bijna uitsluitend gedragen werden door Britse voetbalhooligans. In 1999 veranderde het daarom zijn naam van Burberrys naar Burberry en lanceerde het een campagne met Kate Moss in de hoofdrol. Het merk stond meteen weer op de modekaart en dat is ook zo gebleven.

5. Een portret door Lucian Freud in 2002

Kate Moss is in haar carrière voor veel ontwerpers, muzikanten en artiesten een muze geweest. Toch is het portret van haar naakte en zwangere zelf door schilder Lucian Freud iconisch. Niet alleen omdat het maar liefst 9 maanden duurde om te maken, ook omdat het verkocht werd voor meer dan 4,3 miljoen euro bij veilinghuis Christie’s.

6. Het hoogtepunt van haar carrière op haar 31ste in 2005

In het midden van de jaren 2000 scoorde Kate Moss opdrachten voor zowat alle grote modemerken op aarde. Ze werd tegelijkertijd het gezicht van Dior, Chanel en meer en liep de ene catwalkshow na de andere. Desondanks haar leeftijd van 31, wat ook toen al “oud” was voor een model.

7. Haar comeback na het cocaïneschandaal in 2006

Toen er in 2005 foto’s uitlekten waarop Moss cocaïne aan het snuiven was, of dat werd alleszins beweerd maar later in de rechtbank ontkracht, werd ze aan de deur gezet door talloze merken als Chanel, H&M en Burberry. De boycot was echter van korte duur, want nog geen jaar later was ze al opnieuw het gezicht van onder andere Versace, Mango en Dior.

8. Haar collecties voor Topshop vanaf 2007

In 2007 begon het Britse model kledingcollecties te ontwerpen voor Topshop en die gingen als zoete broodjes over de toonbank. Haar kleren en accessoires waren zo populair, dat ze in totaal 14 verschillende collecties voor de kledingketen ontwierp.

9. Ze liep een modeshow tijdens de Olympische Spelen in 2012

Samen met collega’s als Naomi Campbell, Jourdan Dunn, David Gandy, Lily Cole en Karen Elson sloot het topmodel op de muziek van David Bowie de Olympische Spelen in 2012 af. Ze droeg voor die gelegenheid een lange gouden jurk van Sarah Burton voor Alexander McQueen en werd het podium opgereden in een vrachtwagen. Ze zou naar verluidt enkele honderdduizenden euro’s gekregen hebben voor die performance.

10. Een nieuwe Vogue-cover op haar 44ste in 2018

Vorig jaar vierde Kate Moss haar 44ste verjaardag met alweer een nieuwe cover voor de Franse Vogue. Een modellencarrière van 31 jaar, het zijn er maar weinig gegeven. Haar wel.