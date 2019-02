Kate Moss staat opnieuw model mv

18 februari 2019

09u13

18 februari 2019

De Nederlandse ontwerpster Nikkie Plessen kon niemand anders dan Kate Moss strikken voor haar laatste nieuwe modecampagne.

Het is alweer even geleden dat de 45-jarige Kate Moss nog zelf model stond voor een modecampagne maar het Nederlandse merk ‘Nikkie’ is erin geslaagd om het supermodel nog eens voor de lens te krijgen. De Britse schone had haar inbreng bij het ontwerp van de lijn, die de naam ‘Selected by Kate Moss’ draagt. Daarvoor kroop Moss nog eens voor de lens van de Noorse modefotograaf Solve Sundbo.

De collectie is vanaf nu beschikbaar op de site van het Nederlandse merk. Meer info vind je hier.