Kate Moss en Naomi Campbell samen op de catwalk voor afscheid van Kim Jones bij Louis Vuitton Timon Van Mechelen

19 januari 2018

10u39 1 Style Deze week werd bekend dat modehuis Louis Vuitton op zoek moet naar een nieuwe artistiek directeur voor zijn mannenlijn. Na zeven jaar geeft Kim Jones er namelijk de brui aan. Gisteren presenteerde hij zijn laatste show voor het merk en daarvoor nodigde hij topmodellen Kate Moss en Naomi Campbell uit op de catwalk. Van afsluiten in stijl gesproken.

De Britse Kim Jones werd in 2011 aangenomen als artistiek directeur voor de mannenlijn van Louis Vuitton. Zijn werk werd altijd op veel lof onthaald en hij is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de razend succesvolle samenwerking tussen Vuitton en het New Yorkse skatelabel Supreme vorig jaar.

Gisterenavond stelde hij de laatste herfst- en wintercollectie voor 2018-2019 van Louis Vuitton voor in Parijs. De hele collectie was een ode aan Marc Jacobs, die tot 2014 creatief directeur van Vuitton was en hem aannam. Helemaal aan het einde van de show, verschenen Kate Moss en Naomi Campbell ten tonele in een trenchcoat met het logo van het merk op. Volgens kenners nu al het stuk van het jaar. Na afloop werd Jones geëerd met een staande ovatie. Onder anderen David en Victoria Beckham woonden de show bij.