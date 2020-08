Kate Middleton maakt mondmaskers met bloemenprint hip: 8 mooie exemplaren Stéphanie Verzelen

15 augustus 2020

14u36 0 Style Het is zover: er beginnen zich trends te ontwikkelen in mondmaskerland. En dit keer is Kate Middleton alias de Duchess of Cambridge verantwoordelijk. Zij wordt deze maand meermaals gespot met een mondkapje met romantische bloemenprint en fashionista’s aller lande volgen meteen.

De Duchess droeg het florale masker toen ze op 4 augustus het Britse goede doel Baby Basics bezocht en opnieuw toen ze op 5 augustus de oudjes in het Shire Hall Care Home in Wales bezocht. Toen combineerde ze het ook met een jurk met grote, zomerse bloemen. Heel chic, oordeelde menig fashionmedium. Het kapje met het fijne, romantische printje is een creatie van het merk Amaia London en kost zo’n vijftien pond of 16,6 euro. Ondertussen is het natuurlijk uitverkocht.

De duchess heeft duidelijk een trend gelanceerd. Zoekopdrachten naar florale maskers gingen bij Google de lucht in: tussen 5 en 8 augustus steeg het aantal searches wereldwijd met zo’n 194 procent. Het exacte exemplaar van la Middleton is niet meer te koop, maar no worries: op heel wat webshops zijn leuke, florale alternatieven te vinden.

Dit zijn onze favorieten

1. Pakket met 3 mondmaskers van Only, 14,27 euro, online te koop.

2. Verstelbaar mondkapje van Bouffante, 5,95 euro, online te koop.

3. Uit set van maskers met verschillende print van Asos Design, nu 15,95 euro i.p.v. 19,99 euro, online te koop.

4. Mondmasker van Butter Kings, 7,90 euro, online te koop.

5. Mondmasker van Hey January op Etsy, 12,34 euro, online te koop.

6. Mondmasker van Sorbet Island, 19,99 euro, online te koop.