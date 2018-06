Kate Middleton doet zomerjurk van Zara uitverkopen TVM

11 juni 2018

14u19 0 Style Dames, wacht niet langer op uw prins op het witte paard. Als u zich een echte prinses wil voelen, hoeft u zich enkel en alleen naar Zara te reppen. Kate Middleton, hertogin van Cambridge, werd zondagmiddag namelijk in een jurkje van de Spaanse keten gespot op een polowedstrijd voor het goede doel.

Kate Middleton was er samen met haar man, zoon George en dochter Charlotte aanwezig om te supporteren voor prins William die deelnam aan de polowedstrijd. Voor de gelegenheid droeg ze dus een lichtblauw-gestreepte off-the-shoulder jurk met ruches en een bijhorende riem van Zara.

Kate hult zich niet voor het eerst in kleding van Zara, met als gevolg dat het stuk altijd binnen de kortste keren uitverkocht is. Voorlopig is het jurkje in ieder geval nog in de meeste maten beschikbaar in de winkels van Zara in de grote steden als Antwerpen, Gent en Brussel. Al gaat de verkoop hard en zijn er van courante maten vaak nog maar enkele exemplaren beschikbaar. Op de webshop is het zomerjurkje enkel nog beschikbaar in maatje XS en S. Helemaal leuk nieuws is dat de jurk maar € 49,95 kost. Maar je haasten is wel de boodschap.