Kate Middleton bezocht Zweden en Noorwegen en deed dat in stijl Timon Van Mechelen

03 februari 2018

11u44 0 Style Zes maanden zwanger of niet en ondanks de ijskoude temperaturen in het Hoge Noorden, zag Kate Middleton er op haar staatsbezoek aan Zweden en Noorwegen elke dag uit om door een ringetje te halen. Ze veranderde verschillende keren per dag van outfit, en droeg naast stuks van Britse ontwerpers ook een paar items van Scandinavische makelij. We zetten al haar beste looks op een rijtje.

Voor haar bezoek aan de Hartvig Nissen School in Oslo, waar de populaire serie 'Skam' werd opgenomen, droeg Kate een bordeauxrode jas van Dolce & Gabbana, hakken van Tod's en een clutch van Mulberry. Onder de jas droeg ze een jas van het Noorse merk TiMo.

Kate droeg een dramatische zachtroze jurk van het Britse label Alexander McQueen, overigens één van haar favoriete merken, voor een etentje in het Koninklijk Paleis van Noorwegen. Ze maakte de outfit af met een beige clutch van Jimmy Choo.

Op de derde dag van hun staatsbezoek, had Kate een blauwe jas aan van Catherine Walker, een donkerblauwe clutch van Mulberry en bruine platte laarzen van Stuart Weitzman.

De hertogin van Cambridge straalde in een blauwe gebloemde jurk van Erdem op een receptie in de Fotografiska Gallery. Nadat ze erin gespot werd, was de jurk in een paar uur overal uitverkocht. Haar zwarte hakken zijn van Gianvito Rossi d'Orsay.

Op de tweede dag in Zweden, droeg ze een rood-wit geruite jas van Catherine Walker, een bordeauxrode tas van Chanel en pumps van Tod's in dezelfde kleur.

Onder de geruite jas droeg Kate een crèmekleurige tweed jurk van Alexander McQueen.

Tijdens een bezoek aan de Britse Ambassade in Stockholm, straalde Kate nogmaals in een prachtige gebloemde jurk van Erdem.

Ze droeg een groene jurk van Catherine Walker tijdens een lunch met het Zweedse koningshuis. Ze werkte haar outfit af met haar favoriete hakken van Tod's en een handtas van Mulberry.

Op de eerste dag van haar tour in Stockholm droeg ze een jas van Burberry, donkerblauwe laarzen van Sorel en een trui van het Zweedse merk Fjällräven.