Kat von D stopt met haar make-uplijn NA

17 januari 2020

09u21

Bron: The Cut 0 Style Kat von D zit niet langer in de beautybranche. Na 12 jaar heeft de Amerikaanse tattoo-artieste haar populaire veganistische make-uplijn Kat Von D Beauty verkocht. Dat kondigt ze donderdag zelf aan op haar Instagrampagina, naar eigen zeggen omdat ze haar make-uplijn niet meer kan combineren met haar privéleven en andere professionele activiteiten.

“Het afgelopen jaar ging gepaard met grote veranderingen”, vertelt Von D aan haar meer dan 7 miljoen volgers. “Zoals velen onder jullie weten, ben ik bevallen van mijn prachtige zoon, heb ik mijn veganistische schoenenlijn gelanceerd en ben ik nu bezig met de voorbereiding van mijn langverwachte album, dat gevolgd zal worden door een internationale tournee! Hoe graag ik ook een evenwicht wilde vinden tussen al die activiteiten, bovenop het voortzetten van mijn make-uplijn, is het me duidelijk geworden dat ik gewoon niet alles op maximale capaciteit kan doen.”

“Dat gezegd zijnde, heb ik besloten te stoppen met Kat Von D Beauty en mijn aandelen van het merk te verkopen aan beautyproductent KENDO, die ook al 12 jaar mijn partner is. Dat was geen makkelijke beslissing, maar na wijs beraad wilde ik vooral dat de make-uplijn zou blijven groeien, en KENDO is helemaal klaar om dat te doen.”

Kat Von D is zo op geen enkele manier nog betrokken bij de lijn die nu volledig eigendom is van KENDO, die bijvoorbeeld ook Fenty Beauty van Marc Jacobs Beauty produceren. Het beautymerk werd ook omgedoopt tot KvD Vegan Beauty.