Kat Karl Lagerfeld lanceert kledinglijn

15 maart 2019

08u20

Bron: ANP 0 Style Choupette Lagerfeld, de poes van wijlen Karl Lagerfeld, heeft op Instagram aangekondigd een kledinglijn genaamd #RIPDaddy te lanceren. Alle opbrengsten van deze limited edition collectie zullen naar een asiel in Californië gaan, meldt People Magazine.

De speciale kledinglijn wordt opgedragen aan Lagerfeld en geeft met name de bijzondere band weer die hij met zijn poes had. Choupette's collectie zal onder andere bestaan uit hoodies, T-shirts, bekers en telefoonhoesjes.

Alle producten zullen de beeltenis hebben van een rouwende Choupette, zegt Ashley Tschudin, die het socialmedia-account van het dier beheert. "Deze lijn is belangrijk, omdat er op deze manier iets terug gedaan kan worden voor dieren die wellicht minder fortuinlijk zijn dan Choupette. Zo hopen we geld in te zamelen voor een non-profitorganisatie die al 40 jaar lang niets anders doet dan dieren helpen.”

De kledinglijn is vanaf vrijdag verkrijgbaar via de website van Choupette.