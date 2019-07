Karlie Kloss verklapt de echte reden voor haar vertrek bij Victoria’s Secret TVM

03 juli 2019

Bron: Vogue 0 Style Het Amerikaanse model Karlie Kloss (26) sloeg in 2015 de deur achter zich dicht bij lingeriemerk Victoria’s Secret. Officieel omdat ze terug ging studeren en te weinig tijd had. In 2017 maakte ze al haar comeback op de catwalk en noemde ze het event nog een belangrijk signaal in de nasleep van de hele #MeToo-beweging. Om vorig jaar opnieuw verstek te geven. Aan de Britse Vogue vertelt ze nu waarom.

Het 26-jarige topmodel was één van de vaste Angels op de jaarlijkse modeshows van lingeriemerk Victoria’s Secret tussen 2011 en 2014. In 2015 gaf ze er de brui aan toen ze begon te studeren aan de universiteit van New York om in 2017 opnieuw op de catwalk te verschijnen in een weinig verhullend lingeriesetje. Rond die tijd kwam er steeds meer commentaar op de show, velen vonden het vrouwonvriendelijk en niet meer relevant in tijden van #MeToo en de Time’s Up-beweging. Maar daar was Kloss het niet mee eens.

“Een show zoals die van Victoria’s Secret is net heel relevant in de wereld waarin we vandaag leven,” vertelde ze toen aan The Telegraph. “Ik vind een vrouw die haar seksualiteit omarmt en alles onder controle heeft net heel krachtig. Of het nu gaat om hoge hakken, make-up of een mooi setje lingerie, als je je er sterker door voelt, dan vind ik dat sexy. Ik wil het goede voorbeeld geven en zou zelf nooit deel willen uitmaken van iets waar ik niet in geloof en achtersta.”

In tussentijd lijkt ze echter tot bezinning gekomen, want uit een recent interview met de Britse Vogue blijkt dat ze compleet van mening is veranderd. “Ik ben gestopt met te werken voor Victoria’s Secret omdat ik niet het gevoel had dat het hele spektakel mij nog reflecteerde als persoon. Ook wou ik niet langer de boodschap doorgeven aan jonge meisjes dat wat je ziet op die catwalk het summum van schoonheid is. Voor mij was dat echt een kantelpunt als zijnde een feminist. Om mijn eigen keuzes te maken en zelf te bepalen welke boodschap ik wil overbrengen. Door te kiezen met welke bedrijven ik wel en niet samenwerk en welk beeld ik van mezelf neerzet en overbreng naar buiten.”

Daar voegde ze nog aan toe dat ze in haar late tienerjaren en vroeg in de 20 schrik had dat ze haar job zou verliezen door eerlijk te stellen dat ze iets niet wou doen. “Maar ik ben nooit werk verloren, integendeel. Door mijn stem te gebruiken, heb ik net alleen maar meer respect gekregen van collega’s. En van mezelf. Pas nu heb ik het zelfvertrouwen om dat toe te geven. Ik ben erg ambitieus en gedreven en wil nog veel grote dingen bereiken in mijn leven. Al wil ik vooral ook genieten van de mensen die ik graag zie en die mij liefhebben. Het is erg belangrijk dat ik vreugde heb in mijn leven”, concludeert ze.