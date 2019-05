Karl Lagerfeld wordt geëerd tijdens herdenkingsconcert Margo Verhasselt

28 mei 2019

11u13

Bron: WWD 0 Style Op 20 juni, tijdens Men’s Fashion Week in Parijs, wordt voor wijlen Karl Lagerfeld een herdenkingsconcert georganiseerd. Dat bericht modewebsite WWD.

Toen op 19 februari dit jaar bekend raakte dat ontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden was, ging de volledige modewereld in rouw. Tal van modehuizen zoals Chanel en Fendi eerden Kaiser Karl de voorbije maanden tijdens hun modeshows, maar nu wordt er ook een grote herdenking voor hem georganiseerd in het Grand Palais in Parijs.

Het herdenkingsconcert, dat de naam ‘Karl For Ever’ krijgt, zal geleid worden door theater- en operaregisseur Robert Carsen. Hij liet al weten dat er tijdens het concert video’s en interviews met Lagerfeld getoond zullen worden naast live-optredens. Het is de bedoeling dat de herdenking een ‘vreugdevolle viering’ wordt. En daarmee wordt een van zijn laatste wensen vervuld. Lagerfeld had namelijk een hekel aan begrafenissen - aan huwelijken trouwens ook, maar daar had hij tijdens zijn leven zelf natuurlijk de controle over. “Ik vind het een vreselijke praktijk”, zei hij. “Ik wil geen begrafenis. Ik ga nog liever dood.”