Karl Lagerfeld’s Choupette krijgt eigen fotoboek Margo Verhasselt

26 november 2019

13u46

Bron: Vogue 0 Style “Ik had nooit gedacht dat ik ooit zo van een dier zou kunnen houden”, zei Karl Lagerfeld in 2017. En dat de man van zijn kat hield, was zeer duidelijk. Zijn geliefde - en vooral ook intussen wereldberoemde Choupette - werd een sensatie op sociale media en zal binnenkort te bewonderen zijn in een boek vol ongeziene foto’s die gemaakt werden door haar baasje.

In een wereld vol kattenliefhebbers is er een modekoningin onder de poezen en zij kreeg destijds de naam ‘Choupette’, ook wel ‘liefje' in het Frans. De witte Birmaan maakte naam en faam aan de zijde van Karl Lagerfeld, maar blijft ook in de spotlight na zijn dood in februari. Eind deze maand zal een fotoboek van de kat uitkomen.

Het boek krijgt simpelweg de naam ‘Choupette’ en alle foto’s werden gemaakt door Kaiser Karl zelf. Het boek geeft een unieke kijk in het luxeleventje van de kat. Al zou het boek geen ode aan extravagantie zijn, maar vooral tonen hoeveel Lagerfeld van zijn huisdier hield. Want ja, de kat was eigenlijk niet eens van de fotograaf zelf. Het begon allemaal eind 2011, toen Lagerfeld had beloofd om twee weken te passen op het huisdier van Baptiste Giabiconi, een Frans model en zijn toenmalige muze. Blijkbaar was het liefde op het eerste gezicht, want de ontwerper weigerde achteraf om haar weer af te geven. “Pech, maar ik hou haar bij”, klonk het resoluut.

Sindsdien staat Choupette bekend als de meest verwende kat ter wereld. Elke ochtend krijgt ze een ontbijt om u tegen te zeggen. Water, kroketjes en paté, lekker bereid door haar persoonlijke chef. De rest van de dag mag de witte pluizenbol haar gangetje gaan. Ze krijgt daarbij de hulp van twee dienstmeisjes, Françoise en Marjorie, die haar tot de puntjes verzorgen en met haar spelen. Bodyguard Sebastien waakt over haar veiligheid en persoonlijke medische advies komt van Dr. Yola Horn, een van de meest exclusieve dierenartsen van Parijs.

Kortom, de liefde van Lagerfeld voor het beestje ging diep. Héél diep. Lagerfeld liet ooit zelfs optekenen dat hij doodgraag zou willen trouwen met Choupette. “Er bestaat geen huwelijk, vooralsnog, voor mens en dier ... Ik had nooit gedacht dat ik zo verliefd zou worden op een kat”, bekende de excentrieke ontwerper aan CNN.

Het boek is beschikbaar vanaf eind november.