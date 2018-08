Karl Lagerfeld licht tipje van de sluier over collectie met Kaia Gerber Liesbeth De Corte

20 augustus 2018

13u06

Bron: WWD, Vogue 0 Style Er staat Kaia Gerber een mooie toekomst te wachten. Als dochter van Cindy Crawford staat het in de sterren geschreven dat ze het zal schoppen tot het strafste topmodel in het fashionwereldje. Maar de 16-jarige schone heeft nog meer in haar mars: ze heeft een collectie ontworpen voor niemand minder dan Karl Lagerfeld.

Het nieuwtje over de samenwerking raakte eerder dit jaar al bekend, maar nu zijn de eerste beelden van de collectie ook opgedoken. De lijn zal onder meer hoodies, biker jackets, toxedo-achtige blazers en bodysuits - die duidelijk geïnspireerd zijn op duikpakken - bevatten. Maar ook een heleboel accessoires, zoals overknee sokken, chokers, hoeden en tassen. Nog volgens Vogue gaat het om de grootste samenwerking ooit voor Karl.com.

Get to know @kaiagerber , the newest member of #TeamKarl, as she talks about fashion, jetlag and her bucket list. Click the link in the bio to read the complete interview with her! #KARLLAGERFELD Een foto die is geplaatst door null (@karllagerfeld) op 30 jul 2018 om 14:26 CEST

Lagerfeld, een notoire fotograaf, kroop voor de campagnebeelden zelf achter de lens in zijn studio in Parijs. Daarnaast vond er nog een tweede fotoshoot plaats in Los Angeles, waar Kaia is opgegroeid. De Karl x Kaia-collectie is online en in een selectie winkels verkrijgbaar vanaf 30 september.

Het is bovendien niet de eerste keer dat het duo de krachten verenigt. Eerder vroeg Karl Lagerfeld ook al aan Kaia om zijn modeshow van Chanel te openen én de 16-jarige schone is het gezicht van zijn herfst-winter collectie voor 2018.

#kaiagerber shot by @karllagerfeld for the collection #karlxkaia Een foto die is geplaatst door null (@kaiagerberofficial) op 18 aug 2018 om 08:05 CEST