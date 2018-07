Karl Lagerfeld brengt exclusieve collectie uit voor Zalando Liesbeth De Corte

12 juli 2018

13u33 2 Style Karl Lagerfeld en zijn witte kat Choupette? Een geslaagd duo. Karl Lagerfeld en krasse uitspraken? Die horen bij elkaar als peper en zout. Karl Lagerfeld met een witte paardenstaart en donkere zonnebril? Je kan het niet meer anders inbeelden. Maar Karl Lagerfeld en Zalando? Dat is een combo waar je niet meteen aan denkt, al lijkt daar nu verandering in te komen.

Karl Lagerfeld heeft een capsulecollectie voor Zalando, die je nu al kan kopen op de bekende webshop. Het creatieve brein achter Chanel heeft allerlei bomberjacks, sweatshirts en T-shirts ontworpen, met een duidelijke voorkeur voor de kleuren zwart, wit en felroze. Daarnaast kan je ook een aantal bijpassende accessoires shoppen, als riemen, tassen, rugzakken, mutsen en schoenen.

"De nieuwe lijn is een combinatie tussen de typische verfijning van Lagerfeld en de oh zo hippe streetwear", zo staat er op Zalando zelf. We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen. Geïnteresseerd? Rep je dan naar de webshop. Ter info: de prijzen schommelen tussen € 54,95 (voor een muts) en € 294,95 (voor een tas van imitatieleer).