Karen Damen ontwerpt haar eigen favoriete kleding: "Die jeans is bangelijk goed gelukt, ik lijk er zoveel slanker in." Interview Eva Van Driessche

08 maart 2018

15u30 0 Style Op Internationale Vrouwendag lanceert Karen Damen haar eerste kledingcollectie met keten JBC. Een collectie om je vrouwelijk in te voelen, maar ook om in te leven. "Want ik geloof niet in dat mantra van fashionista's, wie mooi wil zijn moet lijden. Wat een onzin!"

Gisterenavond presenteerde Karen Damen haar nieuwste kindje aan de pers. Een modecollectie. Best spannend, want daar was ze nog nooit mee bezig geweest. "Het stond zeker niet bovenaan mijn verlanglijstje, maar toen de vraag van JBC kwam en bleek dat we er helemaal hetzelfde over dachten kon ik het niet laten liggen. Bovendien hadden ze een bevraging gedaan bij hun klanten en ik bleek de vrouw te zijn die hun stijl het meeste inspireerde. Wel flatterend! Toen heb ik gezegd dat ik het wel wou doen als ik volledig mijn goesting mocht doen. En dat mocht."

Het is een heel ingetogen collectie geworden, met sobere, elegante kleuren. Niet Karen de-tot-in-de-puntjes-gestylede-BV, maar Karen zoals ze echt is was de inspiratie. "Dit hangt echt allemaal in mijn kast! Ik ben met de stylisten van JBC in mijn kast gedoken om daar de inspiratie te vinden. Zo'n losse flodderbroeken draag ik bijvoorbeeld heel vaak. En jeans met sneakers. De kimono is dan weer wat meer modieus, maar die is zo mooi in combinatie met jeans en t-shirt. Die jeans is trouwens bangelijk gelukt, je lijkt er zoveel slanker in. Ik heb me echt uitgeleefd en ben lang bezig geweest met het kiezen van prints en kleuren. Hoe breed de strepen mochten zijn, alles heb ik zelf beslist. Alleen aan de naaimachines ben ik niet gaan zitten, wat dat kan ik niet (lacht). Maar ik ben dus meer dan gewoon het model."

Karen was al wel fan van JBC. "Ik leerde de winkel kennen via mijn zus, die er de etalages doet. Elke keer weer vond ik dat ze iets moois droeg en dan kwam het van JBC. Toen ben ik er eens geweest en heb ik massa's gekocht. Ook veel voor Skye, want ze hebben zo'n mooie spullen voor kinderen."

Wat is het dan dat Karen tot voorbeeldvrouw maakt voor de JBC-klant? Volgens Karen Hellemans, CMO van het merk, is het feit dat Karen zo echt is, no-nonsense en girl next door een doorslaggevende factor. "Ze is mooi, op een bereikbare manier, een Jennifer Anniston van bij ons."

Karen omschrijft haar stijl zelf inderdaad ook als girl next door: "Ik ben zeker geen trendsetter. Dat was ik op mijn 17de misschien, maar die tijd is gepasseerd. Nu beslis ik veel bewuster wat ik wel en niet draag. Het is niet omdat iets in de mode is dat ik het zal dragen. Vind ik het niet mooi? Dan draag ik het niet. Als iemand me nu zegt dat Buffalo's terug in zijn, dan zal ik dat toch niet dragen. Nee echt, daar durf ik niet in buiten te komen! En in bikini ook niet. Nog vier kilo eraf en dan durf ik dat wel (lacht). Ja, ik ben toch een beetje aan het afslanken, om op 16 maart (haar concert in de Lotto Arena) goed in mijn vel te zitten."

Onze modepaus Jani berispte Karen ooit omdat ze nog jeansshortjes droeg 'op haar leeftijd'. Nochtans staat er niet echt een leeftijd op wat je draagt, vindt Karen. "Nee, jeansshortjes ben ik zeker blijven dragen. Eigenlijk bestaat die leeftijdsgrens vandaag toch niet meer? Hotpants zal ik misschien niet meer dragen en een volledige fluolook ook niet. Been there, done that (lacht)!"

Je look verandert dan wel weer een beetje als je mama wordt, puur uit praktische overwegingen: "Als je met een maxicosi in één hand staat en een pak pampers in de andere, dan ga je geen hakken dragen. Gelukkig hoeven hakken niet meer zo nodig nu. Het feit dat je zelfs chic basketschoenen onder je outfit kan dragen vind ik geen geweldige trend."