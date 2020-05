Kapper Michelle Obama klapt uit de biecht: “Ze weigerde maar 1 look” Margo Verhasselt

22 mei 2020

13u53 0 Style Michelle Obama (56) straalt klasse uit. We kunnen haar nooit betrappen op een slechte look en dat komt mede dankzij haar kapper Johnny Wright. Hij kapte haar coupe van 2009 tot 2017 en verklapt nu dat de voormalige First Lady maar één keer een look afwees.

“Ik maakte geregeld een hoge paardenstaart bij haar. Maar de enige look die ze echt afwees was op het einde van het presidentschap wanneer ik een kort kopje voorstelde”, vertelt Wright in het nieuw tv-programma ‘To Catch a Beautician’. “Ik wou haar een pixiecut geven, maar daar stond ze niet voor open.”

Hij maakte zelfs een moodboard om Michelle te overtuigen. “Ze vond het geen goed idee. Ik kan haar uiteraard niet dwingen om te doen waar ze geen zin in heeft.”

Wright deelt in de show zijn tips en tricks met andere kappers. Hij begon samen te werken met de voormalige First Lady wanneer haar man Barack Obama zich voor het eerst kandidaat stelde.