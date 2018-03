Kanye West ontwerpt … teenslippers met hak en Kim Kardashian is fan TVM

22 maart 2018

11u04 0 Style De Yeezy-sneakers van Kanye West voor Adidas zijn razend populair. Ze zijn zelfs zo gewild dat er elke keer rijen mensen voor aan staan schuiven, en online worden ze voor een veelvoud van de originele prijs te koop aangeboden. Of dat ook het geval zal zijn voor zijn nieuwste creaties, is echter maar de vraag. De man ontwierp namelijk een paar beige teenslippers met hak.

Zoals tegenwoordig vaak het geval is, werd Kim Kardashian West, realityster en vrouw van Kanye, voor het eerst gespot in de ontwerpen. Zij is het levende uithangbord van zijn nieuwe creaties, en dat werpt doorgaans zijn vruchten af. Met meer dan 100 miljoen volgers op Instagram is ze dan ook een heel handig en goed promotiekanaal. De ster droeg de teenslippers met hak op een uitje in Los Angeles.

Het opmerkelijke schoeisel maakt deel uit van de nieuwe Yeezy samenwerking met 2XU – een Australisch sportmerk – die in April gelanceerd gaat worden. Kim combineerde het opmerkelijke schoeisel met een aanspannende short in duikstof en een fel oranje vest. De rapper/ontwerper lijkt hiermee alvast zijn steentje te willen bijdragen aan de hele “lelijke” schoenentrend die momenteel heerst in de modewereld. Benieuwd of ook deze een succes worden.