Kanye West gebruikt (naakte) dubbelgangster van Kim Kardashian voor nieuwe Yeezy-campagne Liesbeth De Corte

13 juni 2018

12u49

Bron: W Magazine 0 Style Het zijn weer drukke tijden voor Mr. West. Hij heeft nog maar net zijn fonkelnieuw album Yé op de wereld losgelaten, of op Twitter toont hij al trots zijn nieuwste campagnefoto’s voor zijn label Yeezy. En die zijn – ahum – op zijn zachtst gezegd nogal opvallend.

Op zijn sociale media heeft Kanye West meer dan 30 foto’s gedeeld, allemaal om één sneaker aan te kondigen: de Yeezy 500 Supermoon Yellow sneaker. Voor de modellen deed hij beroep op een aantal influencers en internetberoemdheden, de fotograaf van dienst was Eli Russell Linnetz.

Onder meer Shannade en Shannon Clermont, de Amerikaanse tweeling uit de realityshow Bad Girls Club, zijn te zien in de campagne. Voor de gelegenheid hebben de twee Instagramsterren zelfs topless geposeerd. Het is niet de eerste keer dat de zusjes het gezicht zijn van een Yeezy-campagne. Begin dit jaar werden ze als eens gevraagd om zich te verkleden als Kim Kardashian voor een promoshoot.

Nog zo’n lookalike van de bekende Kardashian-telg is Lela Star, een porno-actrice nota bene. Doordat Kanye West opnieuw dubbelgangsters gebruikt van zijn vrouw, lijkt het opnieuw een ode te zijn aan de realityster. Gelukkig heeft hij ook beroep gedaan op een heleboel andere doodnormale mannen, vrouwen en kinderen, die wél met kleren aan voor de lens gekropen zijn.

Lees verder onder de foto's.

YEEZY TWINS #SUPERMOON pic.twitter.com/M364bLC8v7 Shannon Clermont(@ ShannonJessie) link

De kans zit er trouwens dik in dat Kanye binnenkort een nieuwe collectie uitbrengt. Kim werd twee keer gespot in een outfit die in lijn ligt met zijn stijl. Het enige verschil? Doorgaans gaat de rapper voor neutrale beige-achtige tinten, maar deze keer lijkt hij voor feloranje en donkerblauw te kiezen. Om het gerucht nog wat meer aan te wakkeren, deelde de haarstylist van Kim, Chris Appleton, de twee foto’s op Instagram met de hashtag #yeezyseason8. Afwachten geblazen dus!

🍊 #yeezyseason8 @kimkardashian #chrisappletonhair @makeupbyariel Een foto die is geplaatst door null (@chrisappleton1) op 12 jun 2018 om 22:56 CEST

Blue Black @kimkardashian #yeezyseason8 #chrisappletonhair @makeupbyariel Een foto die is geplaatst door null (@chrisappleton1) op 12 jun 2018 om 22:07 CEST