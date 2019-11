Kanye West gaat sneakers van algen maken LDC

09 november 2019

11u28 0 Style Steeds meer merken zetten in op duurzaamheid. Ook rapper en ontwerper Kanye West lijkt nu op de groene kar te springen. Volgend jaar brengt hij een nieuwe sneaker op de markt, die er niet alleen futuristisch uitziet maar ook gemaakt is van algen.

Kanye West was deze week één van de sprekers op het Fast Company Innovation Festival. Daar maakte hij zijn plannen voor zijn nieuwe Yeezy-sneakers bekend. Het nieuwe model - genaamd Yeezy Foam Runners - zal gemaakt worden van een combinatie van de kunststof EVA (Ethyleenvinylacetaat) en van algen, en meer bepaald een schuim dat algen produceren.

“Duurzaamheid wordt steeds belangrijker”, zei Steven Smith, de hoofdontwerper van Yeezy, op het festival. “Het is nog maar de eerste stap en het begin van de groene toekomst die Kanye West voor ogen heeft."

De wederhelft van Kim Kardashian vertelde ook dat het hoofdkantoor zou verhuizen naar Cody, een Amerikaanse plaats in de staat Wyoming. Daar wil hij een heuse boerderij oprichten om de algen te kweken. “We nemen het hele proces - van zaad tot zool - onder onze vleugels.”

Yeezy Croc

Dat is duidelijk een stap in de groene richting, maar het blijft nog twijfelachtig of de sneakers als zoete broodjes zullen verkopen. Bij het verschijnen van de eerste beelden van de Yeezy Foam Runners is er immers veel commotie ontstaan. Veel fans konden het ontwerp niet smaken en maakten de vergelijking met Crocs. Het model heeft zelfs al de bijnaam Yeezy Croc gekregen.

Wanneer de schoenen gelanceerd worden, is nog niet duidelijk. Het prijskaartje is wel al geweten: voor één paar tel je $ 75 (omgerekend ongeveer € 68) neer.