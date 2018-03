Kanarie, saffraan, mosterd of oker: geel is dé nieuwe modekleur en zo draag je het Timon Van Mechelen

06 maart 2018

13u59 6 Style Gespot op de catwalk bij onder andere Balenciaga, Dries Van Noten en Lacoste, en ondertussen hangen ook de rekken van de grote winkelketens vol met gele kleren. Doet heerlijk verlangen naar de zomer en is ideaal om een statement mee te maken, maar tegelijkertijd is geel ook een moeilijke kleur om te dragen. Zo doe je het.

Er zijn van die aloude moderegeltjes die zeggen dat bleke types best wegblijven van zacht geel en roodharigen bijvoorbeeld niet staan met koele gele tinten. Maar regels zijn er om gebroken te worden, dus onze boodschap is zoveel mogelijk verschillende tinten geel passen. Je zult zelf wel zien welke kleur je flatteert en welke niet en je kunt altijd een vriend of vriendin meenemen om je daarbij te helpen als je niet zeker bent van je stuk.

Hoe combineer je geel

Veel merken zoals Gucci en Proenza Schouler stuurden modellen in een volledige gele look de catwalk op, maar daar moet je in het dagelijkse leven natuurlijk al flink wat lef voor hebben. Leuk voor een feestje, maar voor naar het werk zijn er gelukkig ook subtielere combinaties mogelijk.

Jeans

Alle tinten geel combineren eigenlijk mooi met denim. Denk bijvoorbeeld een kanariegele trui op een boyfriend jeans of een paar mosterdgele enkellaarsjes onder een skinny. Jeans zorgt voor de nodige dosis subtiliteit, waardoor je sneller zo’n opvallende kleur aandurft.

Eén item

Door meerdere gele items in een outfit te dragen, zoals bijvoorbeeld een jas en schoenen, trek je veel aandacht naar je toe. Eén stuk in een knalkleur voegt een speels accent toe aan je look, zonder dat het te hard opvalt. Tenzij je dat natuurlijk graag wil.

Zachte kleuren

Zwart en wit zijn neutrale kleuren, maar in combinatie met een felle kleur als geel zorgen ze er net voor dat die felle tint er nog harder uitspringt. Dan combineer je beter met zachtere pasteltinten of natuurkleuren zoals donkergroen en marineblauw.

Juiste lichaamsdelen

Draag een gele sjaal, en het trekt de aandacht naar je nek toe. Een gele riem, trekt de aandacht naar je buik. Draag het dus op lichaamsdelen waar je je goed over voelt.

Ook heel wat aanwezigen op de afgelopen modeweken waren mee met de laatste mode - verrassing. Bekijk hieronder hoe zij geel dragen.