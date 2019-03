Kan je gespleten puntjes herstellen & 6 andere vragen over haar beantwoord Sophie Vereycken

18 maart 2019

09u09 0 Style Wij stellen de vragen die jij misschien weleens vergeet te stellen wanneer je in de kappersstoel plaatsneemt aan BV-kapper Jochen Vanhoudt.

1. Hoe vaak mag je droogshampoo gebruiken?

“Zo vaak als je wil. De nieuwe generatie droogshampoos is veel minder schadelijk dan vroeger. Enkele jaren geleden stond droogshampoo gelijk aan pure talkpoeder. Dat maskeert misschien wel een vette kruin, maar verstopt daarnaast ook de huidporiën, wat tot jeuk en een onaangenaam gevoel leidt. Gelukkig bevat de nieuwe garde verzorgende ingrediënten. Zo verdoezelen ze het feit dat je een wasbeurt overgeslagen hebt zonder dat ze de huid verstoppen. En ze zijn een uitstekende manier om volume te creëren.”

2. Kan je iets doen tegen kaalheid?

“Beginnende kaalheid kunnen we een beetje afremmen door aminexil te gebruiken. Dat is het enige ingrediënt waarvan bewezen is dat het werkt. Maar op lange termijn is de enige blijvende oplossing een esthetische ingreep. In het buitenland kunnen ze al erg mooie haartransplantaties doen. Ook in België wordt de ingreep steeds meer mainstream, maar voorlopig is het nog heel duur. Wél zijn er Belgische firma’s die reizen naar het buitenland organiseren waar je voor een meer schappelijke prijs terechtkan voor een haartransplantatie. Het grote voordeel daarvan is dat je achteraf naar hen toe kan voor naverzorging en steeds een aanspreekpunt in de buurt hebt bij garantieclaims.”

3. Kan je gespleten puntjes herstellen?

“Helaas niet. Eenmaal gespleten, blijven ze gespleten. Meer nog: eenmaal gespleten moeten de puntjes er zelfs zo snel mogelijk af, want anders zullen ze verder splitsen. Wél kan je gespleten puntjes voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld producten die een beschermende film rond de puntjes leggen, waardoor ze minder snel uitdrogen of beschadigen.”

4. Is dure shampoo altijd beter?

“Over het algemeen is het aan te raden om te investeren in goede producten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, maar de meeste supermarktproducten bevatten veel siliconen. In het begin is dat aangenaam, want die leggen een laagje rond je haar dat het streelzacht en makkelijk doorkambaar maakt. In het begin zie je dus meteen resultaat. Maar na verloop van tijd zal het je haar steeds meer verzwaren tot het er plat en een beetje vettig uitziet. Wie zijn of haar producten in het salon koopt, heeft de garantie dat die ingrediënten niet in je shampoo verwerkt zijn. Schrikt het budget je wat af? Tal van kappersmerken hebben ook een goedkopere lijn, en bovendien zijn er veel winkels die stockoverschotten verkopen. Zo scoor je dezelfde shampoo voor een zachter prijsje.”

5. Als je een grijs haar uittrekt, komen er dan meer in de plaats?

“(lacht) Gelukkig niet! Al snap ik wel waar dat idee vandaan komt. Zodra je er eentje ziet, is het vertrokken. Het goede nieuws: je mag ze met een gerust hart uittrekken. Het slechte nieuws: er zullen er altijd meer blijven komen.”

6. Hoe komt het dat mijn haar er bij de kapper altijd beter uitziet, ook al gebruik ik dezelfde producten?

“Dat heeft vooral te maken met de brushing. Die mooie glans krijg je enkel wanneer de schubben van het haar goed gesloten zijn. De truc? Tijdens het drogen met je haarborstel een glijdende beweging maken van de wortel naar de puntjes. In het begin is het oefenen geblazen, maar zodra je de techniek onder de knie hebt, glanst je haar thuis minstens even mooi.”

7. Hoe komt het dat haar op vakantie vaak mooier is?

“Dat heeft met verschillende factoren te maken. Ten eerste kom je in de zon, waardoor je lokken automatisch een tintje oplichten. En dat zomerse kleurtje staat iedereen goed. Ten tweede voel je je beter door de portie vitamine D, en dat zet zich door naar het hele lichaam, waaronder je haren. Tot slot speelt de omgeving een rol: de lucht is vaak zuiverder en het zilte van de zee droogt het haar lichtjes uit, waardoor het meer body heeft. En dus valt het quasi altijd goed. Talloze merken spelen daarop in met de zogenaamde zeezoutsprays. Daarmee creëer je hetzelfde effect, al moet je ze wel juist gebruiken. Was je haar niet voor je de spray gebruikt, maar maak het gewoon nat. Shampoo en conditioner maken je haar automatisch fijner, waardoor het effect van de zoutspray wegvalt.”