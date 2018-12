Kan de juiste verzorging je huid echt verbeteren? Sophie Vereycken

22 december 2018

09u28 0 Style Al zo lang ik mij kan herinneren, is mijn huid mijn stokpaardje. Hoewel ik als 28-jarige leeftijd al even uit de puberteit ben, heeft mijn huid de memo duidelijk nog niet gekregen. Rode wangen, droge plekjes, onzuiverheden, ... You name it, I have it. Waarom ik niet eens bij een schoonheidsspecialiste aanklopte, vroeg een vriendin. Zo gezegd, zo gedaan.

Hoewel ik al enkele jaren in de beautybusiness zit, ben ik geen fan van gezichtsbehandelingen. Zo, het hoge woord is eruit. Meestal doen ze meer kwaad dan goed en transformeert mijn vel in enkele uren tijd van babyzacht naar totaal onhandelbaar. Gelukkig stelt Anja Vervloessem mij op mijn gemak. “De ene gezichtsbehandeling is de andere niet,” vertelt ze. “Zo zijn er heel veel schoonheidssalons die voornamelijk zich voornamelijk richten op het wellness-aspect. De focus ligt dan op ontspanning: relaxerende muziek, een heerlijke massage en aromatische oliën. Prima als je geen moeilijke huid hebt, maar zo niet kan je nadien inderdaad net méér last ondervinden. Enerzijds kant zitten in essentiële oliën heel wat goede ingrediënten, zoals antioxidanten en antibacteriële stoffen, anderzijds bevatten ze ook parfum en bepaalde plantenextracten die net irritatie kunnen veroorzaken.” Kortom: wie net als ik een kieskeurige huid heeft, stapt dus best niet zomaar om het even welk salon binnen. Precies daarom legde Anja zich met haar salon Good2B vooral toe op huidverbetering in plaats van huidverzorging. Het leverde haar de titel Skin Coach of the Year op, en hopelijk mij een mooie huid.

“Het belangrijkste is de juiste analyse,” vertelt ze. Om erachter te komen wat nu precies de onderliggende oorzaak van mijn huidprobleempjes is, krijg ik een vragenlijst voorgeschoteld. Je dagelijkse skincare routine speelt een rol, maar ook je voeding en levensstijl zijn een bepalende factor, legt Anja uit. En dan moet de echte confrontatie nog komen: een huidanalyse aan de hand van gedetailleerde foto’s. Op basis daarvan krijg ik vervolgens een behandeling op maat én de juiste huidverzorging om thuis mee aan de slag te gaan. Confronterend? Behoorlijk. Wil ik die graag met jullie delen? Liever niet. Maar omdat het natuurlijk dé ideale manier is om na te gaan of twee maand lang flink smeren en de juiste behandelingen ook effectief effect hebben, zet ik mijn trots graag opzij.

Eerlijk is eerlijk: je moet er wel voor werken. Mijn routine bestaat uit heel wat meer stappen dan een simpel micellair watertje en een verzorgende crème. ‘s Avonds haal ik mijn make-up weg met een reinigingsolie die ik inmasseer met water, vervolgens gaat daar nog een reinigingsgel overheen. Dan volgt nog een serum, nachtcrème en om de twee dagen een masker. Om maar te zeggen: snel vijf minuutjes voor je onder de wol kruipt de badkamer induiken, zit er niet in. Langs de andere kant is het ook net wel ontspannend, zo'n uitgebreid avondritueel. Minder schermtijd, maar even een moment voor mezelf. Goed voor je huid én je nachtrust, zeg maar.

Heeft mijn noeste badkamerarbeid ook effect? Wel, de foto’s spreken voor zich. Niet alleen is het hardnekkig samengetroept groepje onzuiverheden aan mijn slapen stilaan gemigreerd naar andere oorden, ook de roodheid in mijn wangen is enorm afgenomen. Dat merk ik aan mijn spiegelbeeld, maar ook aan mijn huid zelf. Die voelt minder trekkerig aan na het douchen, en droge plekjes zijn compleet verleden tijd. Word ik nu een vaste bezoeker van het schoonheidssalon? Dat niet, voor mij blijft het bij een sporadische gezichtsbehandeling. Wél haal ik nu braaf iedere avond mijn make-up weg (met twee verschillende reinigers zelfs), smeer ik niet alleen een verzorgende crème maar ook een serum én durf ik op een avondje vrij al eens een maskertje te leggen. En mijn huid? Die is het voor één keer volledig met mij eens.