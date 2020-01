Kaia Gerber ontwerpt collectie voor Jimmy Choo Margo Verhasselt

23 januari 2020

12u54 0 Style Van oversized blazers tot mom jeans met een hoge taille: topmodel Kaia Gerber mag dan net niet in de jaren 90 geboren zijn, de casual stijl zet ze volledig naar haar hand. Wat mag de dochter van topmodel Cindy Crawford binnenkort nog aan haar groeiende cv toevoegen? Dat ze een capsulecollectie ontwierp met Jimmy Choo.

Kitten heels en laarzen: Kaia’s collectie met Jimmy Choo schreeuwt van de daken dat ze van de mode uit de jaren 90 houdt. Het model ontwierp twee paar kitten heels in slangenleer, een bruine combatboot in slangenhuid en een suede cowboylaars.

“Ik was meteen enthousiast om met Sandra (Choi, Jimmy Choo’s creatieve directeur nvdr.) te werken aan de capsulecollectie van mijn dromen. Het was zo'n eer om op een creatieve manier te brainstormen en ik ben enorm enthousiast over het resultaat”, vertelt Kaia in een persbericht. “Het was mijn bedoeling om een nonchalante lijn te creëren die je bij alles kan dragen. Ik wou mijn Californische roots tonen in de collectie.”

De collectie van Kaia wordt verkocht vanaf 2 februari.