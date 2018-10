Kaia Gerber is het nieuwe gezicht van YSL Beauté Liesbeth De Corte

02 oktober 2018

11u49

Bron: Elle, WWD 0 Style Zo moeder, zo dochter: ruim twintig jaar nadat Cindy Crawford de modewereld veroverde, treedt haar dochter Kaia Gerber in haar voetsporen. De 17-jarige maakte passages op de grote modeweken en heeft het nu geschopt tot het nieuwe gezicht van YSL Beauté.

We weten niet wat er juist in de genen van Cindy Crawfard en Kaia Gerber zit, maar kunnen wij daar ook een beetje van krijgen alstublieft? Moederlief is een van de meest legendarische topmodellen, en haar dochter is goed op weg om een gelijkaardige prestatie neer te zetten. De voorbije weken vertoefde ze in New York, Milaan, Londen en Parijs voor de fashion weeks, ze heeft net samen met Karl Lagerfeld een collectie uitgebracht én ze sierde eerder al de covers van tijdschriften als de Italiaanse Vogue, Love en Pop. Niet mis voor een 17-jarige.

Nu kan ze nog een indrukwekkende 'functie' aan haar curriculum vitae toevoegen. Ze is benoemd tot nieuwe ambassadrice van YSL Beauté. Ze is meteen het jongste gezicht van het merk, met collega's als Zoë Kravits en zangeres Halsey.

"Bij alles wat je doet, komt tegenwoordig een zekere verantwoordelijkheid kijken", reageert Gerber, die trouwens meer dan 3,8 miljoen volgers heeft op Instagram, aan magazine WWD. "Als er al mensen zijn die mij bekijken als een rolmodel, dan hoop ik dat ik positieve boodschappen kan verspreiden en anderen kan inspireren om vol zelfvertrouwen naar zichzelf te kijken."