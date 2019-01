K-beauty of k-letskoek? Koreaanse cosmetica is populairder dan ooit Sophie Vereycken

31 januari 2019

15u06 0 Style 

Style Is de razend hippe Koreaanse cosmetica, K-beauty voor de vrienden, écht het best bewaarde geheim in beautyland, zoals beweerd wordt? Een eldorado, of vooral k-letskoek?

Kimchi. Ginseng. K-pop. Anno 2019 geen vreemde woorden meer, maar dagelijkse kost. Want de hele wereld is in de ban van Korea, met als pièce de résistance: Koreaanse cosmetica. De markt is intussen 11 miljard euro waard, en met de talloze BB-crèmes, sheetmaskers en cushionfoundations die dagelijks over de toonbank gaan, staat er wellicht minstens één K-beautyproduct in jouw badkamer. Gelukkig toeval? Allesbehalve, weet Florence Bernardin, experte op het vlak van Aziatische cosmetica. Beauty is er zo belangrijk dat het bijna onmogelijk is om het níét op te merken. Natuurlijk zijn we allemaal graag tevreden over onze looks, maar in Zuid-Korea hangt er veel meer aan vast dan een snelle glimlach naar je spiegelbeeld. Uiterlijk is er recht evenredig met je sociale status.

Schoonheid is succes

"Schoonheid is de ongeschreven weg naar succes. Geen leuk extraatje maar een sociale noodzaak. Een slechte huid, scheve neus of overhangende oogleden verbannen je naar de onderkant van de sociale ladder, terwijl een knap uiterlijk je net een succesvolle carrière en goede partner oplevert. Jonge vrouwen én mannen die na hun studies bij een plastische chirurg aankloppen, zijn eerder regel dan uitzondering. Vaak is het zelfs een afstudeer-cadeautje van mama en papa, die alleen het beste willen voor hun kroost.” Niet verwonderlijk dat de BB-crème het eerste Koreaanse product was dat in onze toilettas belandde. Een soort hyperverzorgende foundation, oorspronkelijk bedoeld om littekens te bedekken na een chirurgische ingreep. En eveneens de start van de K-manie in het Westen.

Eldorado

De BB-crème vulde precies op het juiste moment een gat in de markt, zegt Florence Bernardin. “Dit 2-in-1-product richtte zich op vrouwen die in de drukke ochtendspits tijd willen besparen. Daarnaast boorde het onverwacht een nieuw publiek aan. Vrouwen die geen foundation droegen, wilden deze lightvariant plots wél proberen. Het duurde niet lang of in Europa sprongen de merken een voor een op de BB-kar.”

En daar stopte het niet: de BB-gekte bracht wereldwijd een volledig alfabet aan nieuwe producten op de markt. Letterlijk, want terwijl de westerse merken met hun CC- en DD-crèmes voortborduurden op het succes van de dubbele letters, waren ze in Korea al tientallen stappen verder. Snel volgden cushionfoundations, 'jelly skincare'-formules, gezichtsmaskers om mee te slapen en de razend populaire sheetmaskers, die dagelijks menige kassa doen rinkelen. Een geluid dat we in de toekomst vaker zullen horen, zegt Helen Willems, die kleine Koreaanse kmo's begeleidt in hun veroveringstocht naar onze winkelrekken. “Het grootste verschil met Europa? De knowhow. Er is in Azië een enorme kennis van de huid en de werking van ingrediënten. Ook hun expertise rond formules en de manier waarop ze texturen ontwikkelen, is uniek.” Kortom: het eldorado voor nieuwe cosmetica is ontdekt. En de expeditie is in volle gang.

Liever lui dan mooi?

Samen met de K-producten waaide ook een andere mindset onze badkamers binnen. Centraal in het Koreaanse denken: het geloof dat de juiste verzorging je huid kan veranderen. Al moet je er wél voor werken. “Lelijke vrouwen bestaan niet, alleen luie”, liet Helena Rubinstein zich ooit ontvallen. Het werd het credo van de Koreaanse vrouw. Huidprobleempjes bedekken met de mantel der make-up is het probleem negeren. De perfecte huidverzorgingsroutine vergt tijd, moeite en vooral heel veel geduld. Helen Willems: “Koreaanse vrouwen beseffen als geen ander dat een mooie huid een kwestie van discipline is. Terwijl wij ’s avonds al best trots zijn als we een wattenschijfje met wat démaquillant over ons gelaat halen, worstelen zij zich door een routine van maar liefst tien tot twaalf verschillende stappen. En ’s ochtends begint het liedje van voren af aan.” Wil dat dan zeggen dat we vanaf nu allemaal een halfuur vroeger naar de badkamer moeten? Uiteraard niet, vindt Florence Bernardin. “Laat je vooral inspireren. Neem ervan mee wat jij belangrijk vindt. En zie het vooral als tijd investeren in jezelf.” Make-uptrends komen en gaan, een mooi verzorgde huid blijft altijd bestaan.

1/ Eve Lom, Moisture Mask, € 85 bij Skins Cosmetics

2/ COSRX, Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask, € 20 bij honeysu.be

3/ Garnier SkinActive, Botanische BB-cream, € 11,29 bij Di

4/ Indeed Labs, Hydraluron Moisture Jelly, € 30,55 bij Douglas

5/ La Mer, The Luminous Lifting Cushion Foundation, € 90 bij Parfuma

6/ Origins, Cleansing Makeup Removing Jelly, € 18,90 bij Oximi

7/ Erborian, Glow Crème, € 17,90 bij ICI PARIS XL

8/ Missha, The Original Tension Pact, € 17,45 bij missha.nl

Goede genen

Wist je dat Koreaanse en Japanse vrouwen gemiddeld tien jaar later verouderen dan westerse vrouwen? Dat komt omdat ze zo vroeg mogelijk beginnen met het verzorgen en beschermen van hun huid, maar ook omdat ze goede genen hebben. En die vinden we jammer genoeg nog niet in een potje.

 Maskers op

Een van de basisprincipes van de Koreaanse huidverzorging is het sheetmasker, zegt Helen Willems. “Wij vinden maskers een leuk toemaatje, iets voor op een regenachtige zondagnamiddag. In Korea zijn ze het fundament van een goede skincareroutine.” Het is de ideale manier om in te spelen op de veranderende noden van je huid, zonder telkens een compleet nieuwe routine in te slaan.”

1/ Foreo, UFO, slimme maskerbehandeling, € 279 bij Parfuma

2/ DR. Jart+, Dermask Ultra Jet Porecting Solution, € 7,95 bij Boozyshop

3/ HEMA, Beauty Sleep, € 2,25 bij Hema

4/ Tonymoly, Master Lab Caviar Sheet Mask, € 5,95 bij Planet Parfum

5/ Babor, Oxygen Foam Cleansing Mask, € 14,90 voor 3 stuks bij het schoonheidsinstituut

J-beauty

Naast Koreaanse beauty zullen we dit jaar nog een nieuwkomer spotten in de parfumerie: J-beauty, oftewel Japanse cosmetica. En die verschilt wel degelijk van de Koreaanse. Florence Bernardin: “K-beauty is gericht op innovaties en bestaat uit een overdaad aan producten en stappen. Het doel: een perfecte huid. Japanse cosmetica is net minimalistisch, diepgeworteld in een oude traditie, en streeft niet zozeer naar volmaaktheid maar naar de beste versie van jezelf. Schoonheid is geen manier om sociale status te bereiken, veeleer een vorm van beleefdheid ten opzichte van anderen.”

1/ SK-II, Facial Treatment Essence € 112 bij Net-A-Porter

2/ Shiseido, Ultimune Power Infusing Concentrate, € 99 bij Douglas

3/ DHC, Deep Cleansing Oil, € 17,90 bij ICI PARIS XL

4/ Annayaké, Wakado, een behandeling op maat, geïnspireerd op traditionele Japanse Kobido-massagetechnieken, € 85 bij Planet Parfum