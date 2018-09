Justin Timberlake ontwerpt mannencollectie voor Levi’s Timon Van Mechelen

27 september 2018

Niemand minder dan zanger en acteur Justin Timberlake ontwierp voor Levi's een mannencollectie van 20 stuks. Geïnspireerd door zijn reiservaringen en landelijke geboortestad Memphis vond hij 20 iconische stuks van het denimmerk opnieuw uit. Wij waren erbij tijdens de lancering van de collectie in Parijs, waar we hem van dichtbij te zien kregen.

De Fresh Leaves collectie van Levi’s en Justin Timberlake is vanaf 4 oktober te koop, maar de voorstelling vond al in juli plaats tijdens een broeierig warme driedaagse in Parijs. In een kast van een huis met maar liefst 4 dakterrassen en een gigantische binnentuin (de persoon die daar woont, mag me gerust contacteren om te trouwen) stonden de 20 kledingstukken uit de samenwerking opgesteld. Beetje lastig om je al zwetend en puffend te verdiepen in warme jassen en broeken met lange mouwen, maar de acte de présence van Justin himself, deed iedereen de hitte meteen vergeten.

In de jaren negentig werd hij bekend als lid van de Amerikaanse boysband NSYNC en liefje van onder andere Britney Spears en Cameron Diaz, maar kijk hem nu. Als soloartiest won hij 10 keer een Grammy Award, hij kreeg positieve recensies voor zijn rol in de film ‘The Social Network’, won vier Emmy Awards voor zijn optredens in ‘Saturday Night Live’, trad onlangs nog 2 keer in ons land op voor een afgeladen Sportpaleis en nu ontwerpt hij dus ook kleren.

Timberlake werkte voor het eerst samen met Levi’s toen hij een jaar geleden gevraagd werd om het iconische jeansjasje - ook wel de ‘trucker jacket’ - te personaliseren voor de 50ste verjaardag van het kledingstuk. Het klikte en daarom gingen ze samen in zee voor de touroutfits die hij in juli ook droeg in Antwerpen. “Het was mijn eigen idee om naar Levi’s toe te stappen met de vraag of we samen geen volledige collectie konden creëren,” vertelt Justin in Parijs. “Toen ik opgroeide in Memphis in de jaren 80 was Levi’s al een vaste waarde en ik draag het nog steeds. Dat moest wel iets zeggen.”

Een jonge doelgroep

De laatste jaren heeft Levi’s heel wat moeite gedaan om een jonger doelpubliek te bereiken, door veel met opkomende artiesten samen te werken. In eigen land sloegen ze bijvoorbeeld al de handen in elkaar met hiphoppers Dvtch Norris, Darrel Cole, Coely en K1D. Een opkomend talent is Timberlake al een paar decennia niet meer en hij spreekt dankzij zijn succes begin jaren 2000 ook geen specifiek jong publiek aan. Daarom is deze samenwerking eigenlijk best onverwachts, zeker omdat het voor de twee partijen de eerste keer is dat ze een gelijkaardig project aangaan.

“De connectie met Justin zat simpelweg goed,” legt Karyn Hillman, de Amerikaanse chief product officer van Levi's, uit. “Het zijn 2 iconen die samenkomen, allebei democratisch en natuurlijk ook very American. Er was van in het begin een klik en dat is voor ons nog steeds het belangrijkste. Het is niet zo dat we onszelf hiermee in een hokje willen plaatsen, we blijven tegelijkertijd ook projecten opzetten met minder bekende artiesten om hun creativiteit in de kijker te zetten. Maar dat we het allebei doen, de afwisseling en diversiteit, maakt het net interessant. De samenwerking met Justin was niet strategisch gepland, maar is organisch gegroeid. We kregen de vraag van hem, onze teams zagen wel wat in zijn ideeën en daarmee zijn we van start gegaan.”

“Na onze eerste gesprekken waarin hij zijn visie en inspiratie aan ons voorlegde, zijn we samen gaan kijken hoe we al die zaken op de juiste manier met elkaar konden verbinden. We hebben hem uitgenodigd om een paar design- en luistersessies in ons Eureka Innovation Lab in San Francisco, de Archives en de showroom in Los Angeles te volgen en daar zijn we samen de collectie beginnen vormgeven. Hij was heel erg betrokken bij het designproces en had zelfs over de kleinste details een mening. Het resultaat is een mannencollectie van 20 stuks waarbij we samen een nieuwe draai hebben gegeven aan enkele iconische items van Levi’s. Daar is ook de naam Fresh Leaves van afgeleid trouwens.”

De lijn bestaat dan ook uit kledingstukken, kleuren, patronen en silhouetten die je misschien wel zult herkennen, maar dan geherinterpreteerd, vermengd en opnieuw uitgebracht voor een wat meer hedendaagse look. “De vertrouwde Levi’s items, maar dan met een twist,” aldus Hillman. “Past perfect bij ons DNA én dat van Justin.” Een voorbeeld is de ‘trucker jas’ die voorzien werd van camouflageprint en een kap of het klassieke ruitjeshemd dat een hip jeanskraagje kreeg. Geen baanbrekende modeontwerpen, maar wel stukken waar elke man – en vrouw mee kan wegkomen.

Voorts laat Hillman nog weten dat haar favoriete nummer van Justin ‘Say Something’ is en dat ze grote fan is van de iconische complete denimlooks die hij samen met Britney Spears in 2001 op de rode loper droeg.

De collectie is vanaf 4 oktober te koop in de winkels van Levi’s en op de webshop.