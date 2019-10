Justin en Hailey Bieber schitteren in ondergoed voor Calvin Klein Margo Verhasselt

07 oktober 2019

14u01

Bron: Vogue 0 Style Ze stapten nog maar net (voor de tweede keer) in het huwelijksbootje, gaven een huwelijksfeest om u tegen te zeggen en spelen nu ook de hoofdrol in de nieuwe campagne van Calvin Klein. Dat Justin en Hailey Bieber niet stilzitten, is een understatement.

Het Amerikaanse modelabel Calvin Klein bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden. Hoe doen ze dat? Met een speciale campagne en video waarin de identiteit van Calvin Klein goed in de verf wordt gezet én met een nieuwe capsulecollectie. De campagne focust in het bijzonder op de ondergoedlijn, die wordt gedragen door verschillende beroemdheden als A$AP Rocky, Kendall Jenner en ‘s werelds favoriete tortelduifjes van het moment: Justin en Hailey Bieber. Die laatste twee schitteren daarnaast ook nog op vier campagnebeelden die genomen werden door modefotograaf Glen Luchford.

Om de 50-jarige verjaardag goed te vieren werd ook een speciale capsulecollectie gelanceerd. Die wordt in de campagnevideo gedragen door de sterren en bestaat uit de bekende boxers en lingerie met elastische band. De klassiekers kregen een moderne update met een CK-print. Daarnaast zijn er ook T-shirts, broeken en jeans uitgebracht voor de verjaardag. De collectie shop je nu al online of in Calvin Klein-winkels.