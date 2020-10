Justin Bieber brengt eigen Crocs uit, mét bijhorende accessoires Roxanne Wellens

13 oktober 2020

Het is geel, het is allerminst stijlvol, en het heeft Justin Bieber 'charms'. Jawel: de Justin Bieber Croc. Er deden al langer de geruchten de ronde, maar nu is het officieel dat de wereldster (26) samenwerkt met het schoenenbedrijf.

Raar maar waar: Crocs als fashionstatement gebruiken, het kan. Zo is ook Justin Bieber al een lange tijd fan van de schoen. Hij werd in het verleden vaak gespot met Crocs in allerlei vormen en maten, tijdens het boodschappen doen of onderweg naar de studio. En nu heeft hij zijn eigen Croc, geïnspireerd op zijn kledinglijn Drew House. De klassieke klompvormige schoen, in het geel dan nog wel: dé kleur van het kledingmerk. Met acht speciale JB accessoires, zoals een beertje, een stuk pizza en een regenboog die bedoeld zijn om tussen de gaatjes van de Croc te pinnen. Je weet wel, like old times.

De Crocs zijn vanaf 14 oktober in Europa verkrijgbaar, via de website van Crocs.