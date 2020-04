Jungle vibes in New York: binnenkijken in de prachtige loft van designer Shabd Simon-Alexander Magali Elali

17 april 2020

14u08 0 Style Met reusachtige kamerplanten die tot het plafond reiken, lijkt de loft van textielontwerpster en activiste Shabd Simon-Alexander in New York een echte indoorjungle. Het is een groene oase en inspirerende hub, waar ze zich veilig en geborgen voelt.

Wie is ze?

• 37 jaar

• woont en werkt in New York

• textielontwerpster met eigen kledingcollectie, DIY-kits en een boek over de tie-dyetechniek, Tie-Dye: Dye It, Wear It, Share It

• activiste van Mask Crusaders, roept dokters en verplegers op om mondmaskers te doneren aan hen die het nodig hebben. In één week verzamelde ze 50.000 stuks in meer dan 30 steden.

Waar komt jouw liefde voor planten vandaan?

“Geloof het of niet, maar ik had niets met planten voor ik hier in Williamsburg kwam wonen. Ik hield er wel van. Ik nam ze in huis, maar hoe hard ik het ook probeerde, ze gingen telkens dood. Omdat ze het zo goed doen, is mijn hobby en liefde voor planten volledig ontspoord, met een bonte verzameling tot gevolg.”

Wat is het verhaal achter de planten in jouw woning?

“Het merendeel heb ik gekocht omdat ik ze leuk vond of geadopteerd van mensen die hun woning om de een of andere reden moesten verlaten. De oudste exemplaren heb ik overgenomen van een negentigjarige vrouw. Toen ze haar loft in Manhattan verliet en inruilde voor een serviceflat, werden al haar bezittingen, kunstwerken, meubels en planten geveild. Ik was helemaal in de ban van haar plantencollectie. Omdat de bloempotten te zwaar waren om mee te zeulen, heb ik de kluiten in zakken gewikkeld. Het is een wonder dat ze de rit in de metro overleefd hebben.”

Wie is die oude dame?

“Haar naam is Hanna Eshel. Ze is beeldhouwster en deelde een gigantische loft met een vriend van me. Onlangs werd haar werk ontdekt door de bekende galeristen Patrick Parrish en Todd Merrill, waardoor ze nu plots bekendheid geniet. Haar sculpturen, collages, schilderijen en tekeningen zijn opmerkelijk en veel geld waard.”

Weet ze dat jij haar planten geadopteerd hebt?

“Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik ben er zeker van dat ze weet dat al haar baby’s goed terechtgekomen zijn. Al mijn vrienden hebben zich ontfermd over de planten. Ik dacht: laten we de kleintjes nemen. Maar in deze woning met lage plafonds lijken de miniplanten reusachtig.”

Wat heb je nodig om planten goed te doen groeien?

“Daglicht is het belangrijkste criterium. Ik heb geen gordijnen hangen, waardoor de zon overvloedig naar binnen kan. De vensterbanken heb ik ingericht als bloembakken. Daaronder staat een lange bank waarop ik planten van verschillende hoogtes etaleer. Plantenverzorging is een spel van trial-and-error.”

Naast het kiezen van de juiste plantenmix, zijn ook sierpotten belangrijk. Ze bepalen mee de look in de ruimte.

“Dat klopt. De meeste grote sierpotten heb ik gevonden in doe-het-zelfzaken of ze hoorden bij de plant. Ik hou enorm van terracotta. Het materiaal is natuurlijk en het oogt rustgevend. De blauwe bloempotten komen uit een winkeltje van de vriendin van mijn moeder. De kleine witte potjes heb ik zelf gemaakt. Andere heb ik op straat gevonden. Ik ga ook altijd op zoek naar bijzondere schaaltjes en onderzetters waarop de potten rusten.”

Wat doe je als planten te groot worden: snoeien of ondersteunen?

“Snoeien zal ik nooit doen. Als een plant uit balans begint te groeien, ondersteun ik de zware takken met bamboestokken of met touwtjes die ik bevestig aan de buizen aan het plafond. Sommige planten laat ik gewoon doen. Grillige vormen hebben iets sculpturaals, en daar hou ik wel van.”

Krijg je vaak planten van vrienden cadeau?

“Met mijn vrienden deel ik vaak stekjes uit. Het zijn levende geschenken. Wie houdt er nu niet van planten? Ik denk altijd: hoe meer, hoe beter. Verder ben ik ook dol op snijbloemen en gedroogde bloemen die ik in bosjes aan de muur hang.”