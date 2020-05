Judi Dench (85) schittert op cover van Britse Vogue als oudste ster ooit Stéphanie Verzelen

05 mei 2020

10u40 0 Style Actrice Judi Dench (85) zit niet stil tijdens de lockdown. Vorige maand werd ze onverwacht een TikTok-ster en nu straalt ze op de cover van de Britse Vogue, als oudste ster ooit. “Het bescheiden icoon vindt het gek dat wij, Britten, haar als ‘national treasure’ beschouwen”, schrijft hoofdredacteur Edward Enniful. “Maar zeker in deze tijden koesteren we haar.”

Een frisse blik, erg natuurlijke make-up en haar typische Mona Lisa-glimlach: Judi Dench geeft ons een lesje in sobere elegantie op de cover van het juninummer van Vogue. Het is haar allereerste grote interview voor de Britse stijlbijbel en met haar vijfentachtig lentes is ze ook de oudste ster die ooit de befaamde cover mocht sieren.

Zonder fond de teint

Vogue fotografeerde de Oscarwinnares in februari, net voor corona uitbrak. Maar in het bijbehorende interview, later telefonisch afgenomen, gaat ze dieper in op hoe ze de lockdown ervaart in haar thuis in het Britse Surrey. “We hebben dit nooit eerder meegemaakt en dat maakt het moeilijk te vatten. Het goede is wel dat mensen zich nu meer bewust zijn van hoe moeilijk het leven is voor zij die compleet alleen zijn. Als we hieruit komen met meer medeleven, is dat een mooie plus.”

Voor de shoot droeg Dench een zijden bloementrenchcoat van Dolce & Gabbana, die te koop is vanaf 7 mei, en make-upproducten die allemaal minder dan 20 pond, omgerekend zo’n kleine 23 euro, kosten. Visagiste van dienst Val Garland koos voor een frisse ‘less is more’-look en gebruikte zelfs geen foundation op Dench, maar deed haar huid gewoon stralen door ze eerst uitvoerig te masseren met een serum van L’Oréal.

TikTok-faam

De actrice slaagde er vorige maand in om, ondanks het feit dat ze zelf niet op sociale media zit, een gigantische online revelatie te zijn. Eerst postte haar dochter, Finty Williams, op Twitter een video van Dench die, met een hondenhoedje op, verkondigt: ‘Blijf gewoon lachen. Meer kunnen we niet doen.’ Die video werd ondertussen 5,4 miljoen keer bekeken. Daarna nam ze samen met haar kleinzoon Sam Williams een TikTok-dansje op dat ook instant viraal ging.



