Jimmy Choo brengt schoenen met ingebouwde verwarming op de markt Liesbeth De Corte

12 november 2018

09u02

Bron: Insider 0 Style De winter is op komst, en dat betekent dat veel mensen weer last krijgen van zogenoemde wintertenen. Dankzij Jimmy Choo kan jij je nu wapenen tegen zulke rode, kriebelende en pijnlijke tenen. Het luxueuze schoenenlabel brengt immers enkellaarzen op de markt met ingebouwde verwarming.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij Jimmy Choo denk ik onmiddellijk aan de typische naaldhakken waar Carry Bradshaw en co. mee rondliepen in ‘Sex and the City’. Maar vergis je niet: het exclusieve merk maakt ook comfortabele schoenen. Zéér comfortabele schoenen zelfs. Het schoolvoorbeeld? De Jimmy Choo Voyage, stoere boots die ontworpen zijn om je voeten lekker warm te houden.

Niet alleen is de binnenkant van de enkellaars gemaakt van wol, maar de schoen is ook voorzien van een verwarmende zool. Je kan zelf kiezen hoe warm de zool wordt: van 25°C tot maar liefst 45°C. Het enige wat jij moet doen, is een app downloaden en de zool opladen met een USB-kabel. Als de schoenen volledig opgeladen zijn, kunnen ze je voeten acht uur lang verwarmen.

De boots zijn verkrijgbaar in zwart en wit, in vier verschillende stijlen. Het enige nadeel is het prijskaartje, dat begint vanaf € 1.450. Laat dat jou niet tegenhouden? Dan kan je de Jimmy Choo Voyage bestellen via de webshop.