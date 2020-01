Jeremy Scott wil geen defilé meer organiseren in New York LDC

29 januari 2020

13u31 0 Style Verschillende ontwerpers hebben hun deelname aan New York Fashion Week al afgezegd en ingeruild voor een catwalkshow in een andere stad. De laatste nieuwe in dat rijtje is Jeremy Scott. Byebye Big Apple, bonjour Paris!

Jeremy Scott was normaal gezien de opener van de modeweek in New York: zijn show stond al ingepland voor vrijdag 7 februari ‘s avonds. Maar daar komt dus niets van in huis. “Scott zal zijn herfst-wintercollectie voor 2020 toch niet tonen tijdens New York Fashion Week”, zo maakt het label bekend.

De reden? De Amerikaanse ontwerper wil z’n show verhuizen naar Parijs “om een eerbetoon te brengen aan de stad die zijn designcarrière heeft gelanceerd”. Naar verluidt is Scott immers verhuisd naar Parijs toen hij 20 jaar oud was, in de hoop om er zijn modecarrière van de grond te krijgen. In het begin zou hij zelfs op de metro geslapen hebben omdat hij geen job te pakken kreeg.

Het zal nog eventjes wachten zijn om de nieuwste stuks van Scott te zien, want hij wil die pas tonen tijdens de coutureweek in juli, in de Franse hoofdstad dus.

Zorgwekkende exodus

Dat nieuwtje baart heel wat mensen zorgen. De modeweek van New York kampt immers al eventjes met dalende bezoekcijfers en Scott is lang niet de enige die verstek geeft. Er lijkt wel sprake van een exodus: eerder zeiden Alexander Wang, Victoria Beckham en Calvin Klein dat ze wilden vertrekken uit New York. Dit jaar lieten Tommy Hilfiger en Tom Ford weten dat ze hun show elders organiseren.

Vooral die laatste is opvallend. Ford is immers de voorzitter van de Council of Fashion Designers of America en is dus een helpende hand in de organisatie van de modeweken. Hij zou zijn catwalkshow naar Los Angeles verhuizen om te profiteren van de Oscars, die enkele dagen later plaatsvinden. “Hij is niet alleen een goede designer, maar ook een businessman”, zo verklaart stylist Jeanne Yang zijn keuze aan The Hollywood Reporter. “Het is gewoon een slimme keuze om je show te verhuizen naar een plek waar alle sterren zitten voor het awardseizoen."

Ook is het niet geweten of Ralph Lauren afkomt. Hij heeft immers nog niet bevestigd dat hij z'n collectie in The City That Never Sleeps te zien zal zijn. Er zijn natuurlijk nog een heleboel modehuizen die wél hun acte de présence geven. Denk maar aan Michael Kors, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Jason Wu en Brandon Maxwell.