Jennifer Lopez wordt vandaag 50, zo blijft ze er eeuwig jong uitzien

24 juli 2019

16u20 3 Style Jennifer Lopez, aka J.Lo, wordt vandaag 50 jaar. Al zou je haar dat bijlange niet geven, want de zangeres en actrice ziet er nog bijna hetzelfde uit als toen haar carrière van start ging. Wij verzamelden alle beautygeheimen die ze ooit in interviews verklapt heeft.

1. Extreem streng dieet

Hoewel ze in interviews doorgaans vertelt dat ze haar eeuwige jeugdige uitstraling dankt aan “veel water drinken en genoeg slapen” doet ze wel meer om er jong uit te blijven zien. Zo houdt ze zich aan een extreem streng dieet en daar wijkt ze bovendien nooit vanaf. Zo drinkt ze nooit alcohol en cafeïnehoudende dranken - vertelde ze eerder in een interview met Hollywood Life. “Ik drink niet, rook niet en vermijd ook cafeïne. Die 3 dingen verpesten je huid het meest als je ouder wordt”, aldus de popster. Dat trekt ze ook door als ze op restaurant gaat: “Ik ben een erg sociaal persoon en hou ervan om tijd door te brengen met familie en vrienden. We gaan dus vaak uiteten, maar dan maak ik altijd wel gezonde keuzes. Ik kies dan bijvoorbeeld voor een salade of een vis met wat groenten”, zei Lopez aan Hello!.

Bovendien vermijdt ze voeding waarin toegevoegde suikers zit en eet ze ook nooit iets waarin kleur- , bewaar- of smaakstoffen zitten. Alles moet vers bereid zijn, fastfood is totaal uit den boze. Ze eet steevast binnen de 30 minuten nadat ze is opgestaan ‘s ochtends, slaat geen maaltijd over en eet tussendoor ook 2 snacks per dag om haar metabolisme op gang te houden.

Als ze toch nog honger heeft tussendoor, drinkt ze een proteïneshake. “Ik vind proteïnen geweldig effectief”, vertelde ze aan Hello! “Het vult en je hebt lang geen trek in iets anders.”

2. Zonnecrème

Lopez heeft al verschillende keren aangegeven in interviews dat ze de zon zoveel mogelijk mijdt en dat ze elke dag zonnecrème gebruikt. Zo vertelde ze aan InStyle Magazine dat ze “een grote fan is van zonnecrèmes met SPF 50 en dat ze nooit te lang in de zon komt, zelfs niet aan het strand”. Voor wie niet weet waarom ze dit doet; “zonlicht geeft ultraviolet A (uv A) en ultraviolet B (uv B)-stralen af”, legde dermatologe dr. Ria Willemsen ons eerder al uit. “Teveel van die straling veroorzaakt kanker, wat het grootste gevaar is. Maar daarnaast is uv A de belangrijkste oorzaak van huidveroudering, en zorgt het voor rimpels en ouderdomsvlekken.”

3. Sporten

Het is geen verrassing, maar bij een extreem gezonde levensstijl hoort natuurlijk ook sport. Véél sport. Elke dag doet ze een paar uur aan cardio en heft ze gewichten, al geeft ze ook toe dat zelfs zij daar niet al-tijd zin in heeft. Daarom combineert ze haar dagelijkse sportroutine met veel dansen. “Het is geen geheim dat ik van dansen houd, dus het leuke daaraan is dat het niet eens als sporten aanvoelt”, vertelde J. Lo aan People. Meestal sport ze ‘s ochtends vroeg, verklapte ze eerder al eens op Instagram. Verder doet ze ook nog speciale oefeningen om haar volumineuze achterwerk in vorm te houden. Dat sporten doet ze overigens onder begeleiding van 2 bekende personal trainers: Tracy Anderson als ze in Los Angeles is en David Kirsch als ze in New York is.

4. Een uitgebreide beautyroutine

Dat Lopez gezegend is met goede genen weet ze ook zelf. “Mijn moeder en grootmoeder hebben een prachtige huid, ik ben blij dat ze die doorgegeven hebben.” Al wil dat nu ook weer niet zeggen dat ze niets doet om haar huid te onderhouden. Aan People vertelde ze dat ze nooit gaat slapen met make-up op haar gezicht en dat ze een dikke laag nachtcrème smeert voor het slapengaan. Verder vertelde ze aan Well + Good dat ze fan is van exfoliants met een AHA (Alpha Hydroxy Acid - zuren die natuurlijk ook voorkomen en die de celvernieuwing in je huid stimuleren, nvdr.) in zoals glycolzuur. “Na zo’n peeling ziet mijn huid er steevast stralender en egaler uit en de poriën zijn fijner.”

Haar vaste make-upartiest Scott Barnes vertelde in een interview dan weer dat de zangeres niet vies is van dure producten. “Naast een aantal vaste make-upproducten heeft ze altijd een potje dagcrème van La Mer bij.” Even ter verduidelijking: een potje kost om en bij de € 150. Hij verklapte ook dat ze regelmatig gezichtsbehandelingen laat uitvoeren en ook dagelijks een massage krijgt om “alle giftige stoffen uit haar lichaam en gezicht weg te krijgen”.

5. Ze slaapt veel

Zoals eerder gezegd, is ze ervan overtuigd dat voldoende slapen heel veel invloed heeft op hoe ze eruitziet. Aan InStyle vertelde ze dat ze “normaal gezien 9 of 10 uur per nacht slaapt en in ieder geval niet minder dan 8 uur”.

6. Plastische chirurgie?

Ze mag het dan zelf in alle talen ontkennen, plastische chirurgen van over heel de wereld hebben het gezicht en lijf van J. Lo al meermaals grondig bestudeerd om allemaal tot dezelfde conclusie te komen: ja, ze heeft ‘iets laten doen’. Als je naar foto’s van vroeger kijkt, valt vooral op dat haar neus minder rond en wat meer puntiger is. Ook zou ze botox gebruiken om haar wenkbrauwen en ogen een klein beetje te liften en om rimpels tegen te gaan.

