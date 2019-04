Jennifer Lopez wint belangrijke modeprijs: haar meest iconische outfits door de jaren heen Timon Van Mechelen

18 april 2019

13u49 0 Style Zangeres en actrice Jennifer Lopez wordt door de Council of Fashion Designers of America (CFDA) beloond met de prestigieuze CFDA Fashion Icon Award. Vanwege haar lange en wereldwijde impact op mode. Naar aanleiding daarvan maakten we een overzicht van haar meest iconische outfits.

“Jennifer Lopez gebruikt mode als een manier om zelfvertrouwen en kracht uit te drukken”, verklaart de Belgisch-Amerikaanse ontwerpster en voorzitter van de CFDA Diane von Fürstenberg in een statement op de website van de organisatie. “Zowel ontwerpers als haar fans kijken steevast uit naar haar modestatements. Haar stijl is uitgesproken en laat altijd een indruk achter. Ze wordt door iedereen in de modewereld graag aangekleed,” aldus Steven Kolb, CEO van de CFDA. Lopez treedt met deze prijs in de voetsporen van onder andere Beyoncé, Rihanna, Naomi Campbell en Pharrell Williams.

1997

In een jurk van Emanuel Ungaro op de première van de film ‘U Thurn’.

In een jurk van Tom Ford voor Gucci op een benefiet voor APLA.

1998

In een jurk van Valentino op de Golden Globes Awards.

1999

In een kort topje en rokje met pailletten op haar optreden op de Billboard Music Awards Show.

2000

Hoewel de jaren 90 juist voorbij waren, kon J. Lo haar outfit niet nog meer nineties uitstralen met haar bandana, crop top en witte jeans met lage taille.

In één van haar meest iconische outfits ooit: de groene Versace jurk met decolleté tot onder haar navel. Ze droeg die voor de Grammy Awards.

2002

Wederom in een jurk van Versace op de Vanity Fair Oscar Party.

2003

J. Lo. draagt een jurk van Valentino op de Academy Awards in 2003.

2004

Ook in het dagelijkse leven ziet de zangeres en actrice eruit om door een ringetje te halen. Het is onbekend van welk merk deze jurk is.

2006

In een kort glitterjurkje en bijhorend kapje van Versace.

In een groene vintage jurk van Jean Dessès op de Vanity Fair Oscar Party.

2007

Lopez draagt een Marchesa jurk op de Golden Globe Awards.

2009

Twee jaar later droeg ze opnieuw een jurk van Marchesa op de Golden Globe Awards.

2010

Voor de 82ste editie van de Academy Awards droeg J. Lo een glanzende jurk van Armani Privé.

2012

Deze jurk van Zuhair Murad werd zo goed onthaald, dat er later van Lopez op de Oscars een Barbiepop gemaakt is.

2013

Op het MET Gala in 2013 droeg J. Lo een jurk met panterprint van Michael Kors.

In een asymmetrische jurk van Anthony Vaccarello.

2014

Ze is nooit vies geweest van een streepje bloot, dat bewees ze 5 jaar geleden nog eens op MTV Music Awards in een jurk van Charbel Zoe.

In Valentino op de Variety’s Power of Women Luncheon.

2015

In een iconische jurk van Elie Saab op de Academy Awards.

Lopez droeg een jurk van Atelier Versace voor het ‘China: Through The Looking Glass’ benefiet.

2016

In een knalgeel kleed van Giambattista Valli.

2017

De zangeres en actrice draagt een lilakleurige jurk van Ralph & Russo voor de 59ste Grammy Awards.

Voor het MET Gala in 2017 droeg ze een jurk van Valentino Haute Couture.

Lopez droeg een zwarte cutout jurk van Julien Macdonald voor de Latin Billboard Awards.

2018

Met een nieuw blond kapsel in een jurk van Atelier Versace op de MTV Video Music Awards.

In een jurk van Giambattista Valli couture voor de première van ‘Second Act’.

2019

Op de Academy Awards in een jurk van Tom Ford.

Lopez draagt een jurk en hoed van Ralph & Russo op de Grammy Awards.