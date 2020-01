Jennifer Lopez opnieuw gezicht van populair kledingmerk Nele Annemans

15 januari 2020

12u53 0 Style Jennifer Lopez laat het niet aan haar hart komen dat ze niet genomineerd werd voor de Oscar van beste vrouwelijke bijrol voor haar passage in ‘Hustlers’. De zangeres en actrice kondigde immers aan dat ze het nieuwe gezicht zal worden van de nieuwe voorjaarscampagne van GUESS & Marciano Worldwide.

J.Lo zit allesbehalve stil na de opdoffer van de Academy Awards. Maandag raakte immers nog bekend dat ze het nieuwe gezicht wordt van het merk Coach en zonet kondigde GUESS & Marciano Worldwide aan dat de Amerikaanse zangeres ook het gezicht wordt van de nieuwe voorjaarscampagne van het merk. Eerder werkte Lopez ook al samen met GUESS & Marciano Worldwide.

“Ik ben heel blij om Jennifer te mogen verwelkomen voor een tweede campagne met GUESS en Marciano”, aldus Paul Marciano die de campagne leidt. “Jennifer blijft grenzen verleggen in de muziek-, mode- en filmindustrie en vertegenwoordigt alles wat een GUESS-girl is: zelfverzekerd, sensueel en avontuurlijk. Deze campagne benadrukt Jennifers natuurlijke schoonheid en laat precies zien waarom ze zo’n mode-icoon is.”

Ook Jennifer Lopez reageerde op de samenwerking. “Altijd als ik een samenwerking aanga, denk ik altijd na over welk personage ik kan spelen. Daar hebben we erg veel plezier aan beleefd tijdens deze campagne. Dit keer is het een mix geworden van een Italiaanse filmster uit de jaren 60, Madonna uit de jaren 80 en de 84-jarige schone Sofia Loren. Het is echt zo leuk om me helemaal in te leven in dat personage en de kleding en de setting van de shoot brengen de campagne helemaal tot leven”, aldus een trotse Lopez.

De campagne werd geshoot door fotografe Tatiana Gerusova in Californië en toont een opvallende mengeling van beelden die de schoonheid van Jennifer Lopez benadrukken. Hier ontdek je alvast de eerste beelden.