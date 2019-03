Jennifer Lopez kreeg zeldzame verlovingsring, maar deze 7 ringen zijn zeker even mooi Liesbeth De Corte

07u55 0 Style Je hebt het vast al gehoord: Jennifer Lopez is verloofd. Haar vriend Alex Rodriguez verraste de actrice met een joekel van een verlovingsring. Prachtig, maar helaas kunnen normale stervelingen zich zo’n extravagant sieraad niet veroorloven. Daarom zochten we naar 7 gelijkaardige exemplaren, die een tikje vriendelijker zijn voor de portemonnee.

Zeggen dat Rodriguez zijn best heeft gedaan bij het uitkiezen van een verlovingsring voor Jennifer Lopez, is nogal een understatement. Dat beweren zelfs enkele juweliers in het Amerikaanse tijdschrift People. Andrew Fox, eigenaar van SuperJeweler.com, noemde de ring “een van de meest geweldige verlovingsringen van een beroemdheid” die hij ooit gezien heeft.

Hoeveel het juweel waard is, is niet duidelijk. Schattingen lopen op tot maar liefst € 4,5 miljoen. “Een natuurlijke diamant van dat formaat en die kwaliteit is ongelooflijk zeldzaam, en uiteraard ook prijzig”, aldus juwelier Stephanie Gottlieb. Wij durven zelfs zeggen: “extreem prijzig”.

Een verlovingsring mag gerust wat meer kosten, maar enkele miljoenen is toch overdreven, als je het ons vraagt. Langs de andere kant moeten we toegeven dat we wel fan zijn van de grote, rechthoekige vorm van de diamant van J-Lo. Wij gingen daarom op zoek naar een aantal ringen met een rechthoekige steen, die minstens even mooi zijn, maar een tikje betaalbaarder.

1/ Anne Zelien, prijs op aanvraag.

2/ Cartier, prijs op aanvraag.

3/ Elliot & Ostrich, € 1.900 – € 1.925.

4/ Martens Juwelier-Createur, prijs op aanvraag.

5/ Elke Van Herck, € 655.

6/ Wouters & Hendrix, € 270.

7/ Aliita, € 613.