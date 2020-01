Jennifer Lopez is het nieuw gezicht van Coach Margo Verhasselt

13 januari 2020

09u14 0 Style Jennifer Lopez zit niet stil, ze speelde nog maar net een hoofdrol in de film ‘Hustlers’ en nu mag de zangeres nog een extra job aan haar cv toevoegen. Welke? Ze is het nieuwe gezicht van het merk Coach.

Vorig jaar maakte J.Lo een heuse comeback in de modewereld: we zagen haar verschijnen in de mooiste rodeloperlooks, ze trok nog eens de befaamde jurk van Versace aan en speelde ook de hoofdrol in hun laatste campagne. Maar nu gaat ze dus nog met een ander label in zee. La Lopez zal te zien zijn in de campagne’s van Coach waarin ze hun nieuwste accessoires toont. “Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met Coach”, klinkt het bij Lopez. “Het is een tijdloos merk waarvan ik altijd al fan was en de nieuwe collectie past perfect bij mijn persoonlijke stijl”.

Maar ook het merk ziet Lopez als het perfecte paradepaardje. “Jennifer is authentiek. Ze is vastberaden en origineel, volgde steeds haar eigen pad en deed dingen op haar manier: dat belichaamt Coach en de nieuwe campagne”, liet Stuart Vevers, creatieve directeur van het merk, weten. Hij steekt zijn liefde voor J.Lo dan ook niet onder banken of stoelen. “Jennifer droeg de Coach Signature Bags al in haar muziekvideo ‘All I Have’ in 2002. Ze is net als Coach van New York en dat schept een band.”