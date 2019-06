Jennifer Lawrence en Meghan Markle introduceren het ideale zomerkapsel Liesbeth De Corte

09 juni 2019

12u32 0 Style Helaas. Op het warme weer moeten we nog even wachten, maar hopelijk duurt het niet al te lang meer en doet de zon snel zijn intrede. Zowel Meghan Markle als Jennifer Lawrence zijn alvast goed voorbereid en geven inspiratie voor het ideale sexy zomerkapsel.

Deze week was het de première van de nieuwste film ‘X-Men: Dark Phoenix’. Het was al een jaar geleden dat Jennifer Lawrence nog eens te zien was op de rode loper en ze zag er - zoals we van haar gewoon zijn - stralend uit. De actrice droeg een zwarte jurk met diepe v-hals van Dior en benadrukte haar decolleté nog eens met een zilveren ketting. Wat ons vooral opviel? Haar kapsel, dat nonchalant opgestoken was.

Het doet meteen denken aan de iconische warrige knot van Meghan Markle. De kersverse moeder heeft immers de gewoonte ontwikkeld om haar lokken in een messy bun te dragen. Dat stootte aanvankelijk heel wat Britten tegen de borst omdat een warrig kapsel immers lijnrecht ingaat tegen het koninklijk protocol. Zelfs kranten en magazines als People, Vogue, InStyle, The Mirror en E! News, konden maar niet zwijgen over de haarsnit van Markle. Ze beweerden dat de hertogin van Sussex het tegenovergestelde is van Catherine Middleton, die zich wel fijntjes aanpaste aan de koninklijke stijl.

Hoe het ook zij: de twee sterren leveren wel inspiratie voor het ideale zomerkapsel. De lage dot is immers stijlvol, poepsimpel om te maken én ideaal bij warm weer. Zo ga je zelf aan de slag:

Stap 1. Maak een middenscheiding.

Stap 2. Pak een paar centimeter van je kruin een strook haar vast. Gebruik een beetje textuurspray of (kleurloze) droogshampoo op de achterkant van je haar. Toupeer vervolgens dat strookje haar en laat de lok voor je gezicht hangen.

Stap 3. Herhaal de vorige stap, tot en met de haartjes vlak aan je hals.

Stap 4. Zwier je haar weer achterover. Ga heel zachtjes met een borstel over je haar, zodat je geen bobbels hebt.

Stap 5. Maak een lage of middenhoge paardenstaart.

Stap 6. Gebruik de textuurspray of droogshampoo over heel je staart. Dan is het tijd om de dot te maken: draai de staart om en steek intussen vast met schuifspeldjes in je haarkleur.

Stap 7. Trek tot slot wat plukjes haar bij je gezicht los voor een nonchalante look.