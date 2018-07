Jeansmerk verkoopt een omgekeerde short voor 330 euro als zoete broodjes TVM

11u52 0 Style Het Amerikaanse jeansmerk CIE Denim heeft een opmerkelijk nieuwe short gelanceerd en die verkoopt blijkbaar bijzonder goed. Het ‘Nancy’ model ziet eruit als een klassieke denimshort, maar dan ondersteboven gedragen, met uitzondering van de rits. Voor zo’n 330 euro koop jij ook een exemplaar.

Rare jeansbroeken genoeg op de wereld, dat kon je hier al zien. Alleen een omgekeerde jeansshort zat er nog niet tussen en daar heeft CIE Denim nu verandering in gebracht. Volgens het New Yorkse vintage merk, is elke ‘Nancy’ short met de hand gemaakt en uniek. De short zit hoog in de taille, en op de rits en lusjes voor een riem na, is alles simpelweg omgekeerd.

Hoewel de short een prijskaartje heeft van omgerekend zo’n 330 euro, verkoopt het blijkbaar nog eens goed ook. Op Instagram werden verschillende influencers al met een exemplaar gespot en model Tina Kunakey droeg er een toen ze de mannenmodeshow van Louis Vuitton bijwoonde.

Geïnteresseerden kunnen de omgekeerde short hier kopen, hieronder kun je wat inspiratie opdoen.

the upside-down 👖 @ciedenim Een foto die is geplaatst door null (@alyssainthecity) op 27 jun 2018 om 21:59 CEST

El Upside Down Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 jun 2018 om 04:07 CEST

@trinaborelli in the “El” inverted shorts. Photo by @itsfine.wav Een foto die is geplaatst door null (@ciedenim) op 25 jun 2018 om 02:13 CEST

@olanthamoran in the “Nancy” upside down vintage shorts. Styled by @errantclothing Een foto die is geplaatst door null (@ciedenim) op 23 jun 2018 om 00:49 CEST