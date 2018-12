Jeanne Damas, de ultieme Parisienne, lanceert cosmeticalijn TVM

25 december 2018

15u55 0 Style Twee jaar nadat ze haar eigen kledinglijn ‘Rouje’ oprichtte, lanceert Jeanne Damas nu ook een cosmeticalijn; ‘Le Rouje de Paris’. Waar de naam Rouje oorspronkelijk al verwees naar haar voorliefde voor rode lippen, deelt de Parijse it-girl haar handelsmerk nu met de rest van de wereld.

De beautylijn is niet toevallig opgebouwd rond lippenstift in de favoriete tinten van Damas. “We lanceren de cosmeticalijn met 4 verschillende kleuren: de klassiek rode ‘Jeanne’ met een tikje roze, de donkerrode ‘Camille’, de bruinroze ‘Laura’ en de diepbruine ‘Lamia’. Daarna zullen we maandelijks een nieuwe tint introduceren: fuchsia, nude, wijnrood en een oranjerood, ideaal voor blondines,” legt Damas uit. Alle lippenstiften hebben een crèmetextuur en een matte finish.

Daarnaast is er ook een oogschaduwpalet dat 4 verschillende tinten rood bevat. Uiteraard om op je ogen aan te brengen, maar ook op je lippen of wangen. Door veel of weinig kleur te gebruiken, doet het palet volgens Damas namelijk ook even goed dienst als blush of subtiele lippenstift. Zowel het palet als de verschillende lippenstiften zitten in een goudkleurige verpakking met een vintage uitstraling. En hoewel de producten er duur uitzien, zijn ze dat helemaal niet. Prijzen van Le Rouje de Paris variëren tussen 25 en 39 euro.

De producten zijn online te koop.