Jean Paul Gaultier stopt als modeontwerper

17 januari 2020

18u25 18 Style De Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier (67) heeft op Twitter aangekondigd dat hij ermee stopt. De volgende coutureshow op 22 januari in Parijs zal zijn laatste zijn.

“Deze show die mijn 50-jarig jubileum viert, zal ook mijn laatste zijn”, aldus Gaultier. “Het wordt een mooi feestje met veel van mijn vrienden en we gaan veel plezier hebben tot heel, heel laat.” “Wees gerust, de haute couture zal blijven met een nieuw concept”, voegt de designer nog toe.

Hoewel de Fransman op pensioen gaat en afscheid neemt van zijn modehuis, gaat het bedrijf wel door zonder hem. Gaultier hint dus op een nieuw project dat binnenkort zou bekend gemaakt worden. De zestiger beklemtoont ook dat Gaultier Paris, zijn haute couture-label, zal blijven bestaan en dat hij het merk zal blijven leiden.



Jean Paul Gaultier staat bekend als “enfant terrible” van de Franse mode. Hij startte zijn gelijknamige modelabel op in 1982 en introduceerde zijn couturecollectie in 1997. Van 2003 tot 2010 was hij ook creatief directeur van de vrouwencollectie van Hermès. De couturier werkte samen met alle grote sterren. Een van zijn bekendste ontwerpen is de bustier met puntige cups die Madonna in 1990 droeg tijdens haar Blond Ambition Tour.