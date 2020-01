Jean Paul Gaultier neemt afscheid van de catwalk: een overzicht van zijn meest iconische modemomenten LDC

17 januari 2020

20u15 0 Style 50 jaar lang draait Jean Paul Gaultier al mee in het modewereldje. Een mooie verjaardag, én een mooi moment om er een punt achter te zetten, moet hij gedacht hebben. Op Twitter heeft de Franse modeontwerper immers aangekondigd dat hij ermee stopt. Van de puntbeha voor Madonna tot de mannenrok: deze stempel laat hij na.

Er is een klein bommetje gevallen in de modewereld: Jean Paul Gaultier heeft zijn pensioen aangekondigd. Woensdag 22 januari vindt zijn volgende coutureshow plaats in Parijs, en die zal meteen zijn laatste zijn. “Het wordt een mooi feestje met veel van mijn vrienden en we gaan veel plezier hebben. Tot heel, heel laat”, zo schrijft de Fransman op Twitter.

Die coutureshow is trouwens ook zijn 50-jarig jubileum. Best indrukwekkend, zeker als je weet dat de Fransman nooit een formele opleiding tot designer heeft gevolgd. Als jonge knaap trok hij zijn stoute schoenen aan en stuurde hij schetsen op naar bekende stylisten. Met succes, want in 1970 werd hij door Pierre Cardin aangenomen als assistent. In 1976 bracht Gaultier voor het eerst een collectie uit onder zijn eigen naam.

Niet veel later kreeg hij zijn bijnaam als ‘enfant terrible’ van de mode. De reden? Zijn stijl was uitdagend, vernieuwend én choquerend. Zo werkte hij samen met modellen met overgewicht of felle tatoeages en houdt hij ervan om te spelen met geslachten. Ter ere van zijn carrière, gaan we even na welke stempel hij nalaat op de modewereld.

1. Korset met puntbeha

Laten we maar meteen in huis vallen met een klepper: het korset met de puntbeha. Het iconische kledingstuk werd door Gaultier geïnterpreteerd als een ode aan de hypervrouwelijkheid en werd wereldberoemd dankzij Madonna. De zangeres droeg de puntbeha tijdens haar Blond Ambition tour in 1990, waarna het een symbool werd van de Gaultier-collecties.

2. Het Bretonse streepjesshirt

Voor zijn eerste pret-a-porter collectie voor mannen stuurde Gaultier een heleboel modellen gekleed in een T-shirt met streepjes de catwalk op. Simpel, maar daarom net zo ingenieus én tijdloos. We hebben het dan ook aan hem te danken dat we zoveel kledingstukken met Bretonse streepjes in onze kleerkast hebben liggen.

3. De mannenrok

We schreven het al eerder: de ontwerper deinsde er niet voor terug om te experimenteren met gender-grenzen. Een van de bekendste voorbeelden is zijn mannenrok. Hij kwam er voor het eerst mee op de proppen in 1985, in zijn collectie ‘Et Dieau Créa l’Homme’. Jarenlang was het één van zijn paradepaardjes in een poging om de mannenrok wezenlijk onderdeel van de herengarderobe te maken.

4. Lingerie die niet verstopt moest worden

‘Waarom zou je lingerie verstoppen? Laat het een onderdeel zijn van je outfit.’ Het één van zijn motto’s kunnen zijn. Jarenlang ontwierp Gaultier jurkjes in doorzichtige stofjes, sexy body’s en bustiers.

5. Bekende parfums

Gaultier staat niet alleen bekend om zijn impact op de mode. Hij heeft ook heel wat iconische geurtjes op de markt gebracht. In 1993 bracht hij zijn meest bekende parfum uit: Belle en Corset. In een glazen flesje in de vorm van - hoe kan het ook anders - een korset.

6. Straffe samenwerkingen

De Franse modeontwerper stond niet alleen aan het hoofd van z’n eigen modehuis. In 2003 verving hij Martin Margiela als creatief directeur bij Hermès. Hij slaagde erin om het klassieke Franse label nieuw leven in te blazen. In 2011 hield hij het daar voor bekeken. Daarnaast ging hij nog een heleboel andere straffe samenwerkingen aan. Zo werd hij in 2012 nog aangeduid als de creatieve directeur voor Diet Coke, en ontwierp Gaultier verschillende limited edition flesjes én werkte hij mee aan een heleboel campagnes.