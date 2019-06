Je string tonen is weer hip LDC

29 juni 2019

15u17

Bron: InStyle, W Magazine 2 Style Sisqo - je weet wel, die Ameriaanse r&b-zanger bekend van de ‘Thong Song’ - zal in z'n nopjes zijn. De reden? Het lijkt er sterk op dat het tonen van je ondergoed, en meer bepaald je string, bezig is aan een comeback.

De Kardashians en co. staan erom bekend geregeld een foto op sociale media te zwieren in een weinig verhullende outfit. En toch springt een recente post van Kylie Jenner meteen in het oog. Het katapulteert ons meteen naar de jaren 90, toen het nog hip was om een lage heupbroek te dragen waar een ieniemienie stringetje uit kwam piepen.

De 21-jarige realityster is trouwens niet de enige die deze jaren 90-trend nieuw leven in wil blazen. Haar zus Kendall Jenner ging haar 2 jaar geleden al voor op de rode loper van het prestigieuze Met Gala. En ook dit jaar durfde er iemand op het benefietevenement een streepje lingerie te tonen: niemand minder dan Hailey Bieber verscheen in een jurk met open rug en ‘ingebouwde string’.

Sindsdien lijkt het hek van de dam te zijn. Bella Hadid droeg er recent eentje tijdens een modeshow voor Versace en het kledinglabel Heron Preston stuurde eveneens een model met hoge string de catwalk op. Ook actrice Alexa Demie stapte in de voetsporen van Hailey Bieber en flaneerde over de rode loper met - je raadt het al - een opvallende string.

Het enige verschil met de nineties? De sterren stellen hun lingerie duidelijk af op de rest van hun outfit. Dat maakt het geheel ook een tikje ‘stijlvoller’. Wij zijn alvast benieuwd of nog andere sterren en influencers voor de bijl zullen gaan. Wat vind jij van deze comeback?