Je neus is het geheim van een jeugdige look

29 januari 2020

12u00 0 Style Botox, fillers en het betere snijwerk in onze buik, borsten en billen. Er bestaan tal van manieren om aan ons uiterlijk te sleutelen. Een plekje dat vaak over het hoofd gezien wordt, maar toch belangrijk is voor een jeugdige uitstraling? De zone rond je neus, zo blijkt uit een nieuwe studie.

In Hollywood zien we het al langer: rimpels worden gladgestreken en huid wordt weggesneden, enkel en alleen voor een jongere look. Maar ook in Vlaanderen lijkt plastische chirurgie te ontsnappen uit het verdomhoekje. Enkele jaren geleden ondervroeg vzw De Maakbare Mens samen met de vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent 667 Vlamingen over het thema. 60% kende iemand die een ingreep had laten uitvoeren om z’n uiterlijk te verfraaien. 18% overwoog om het in de toekomst zélf te doen.

Om maar te zeggen: esthetische ingrepen zijn een booming business. Daarom wilden wetenschappers van de David Geffen School of Medicine aan de UCLA onderzoeken welke ingreep een verjongend effect heeft. En neen, ze kwamen niet uit op een facelift of wenkbrauwlift, wel op de neuscorrectie. Volgens hen zou het een vrouw gemiddeld 3 jaar jonger laten lijken.

Voor het onderzoek gebruikten ze artificiële intelligentie om voor-en-na-foto’s van 100 vrouwelijke patiënten onder de loep te nemen. De jongste vrouw was 16 jaar, de oudste 72. Ze hadden allemaal een neuscorrectie ondergaan. Op basis van de analyse van de foto’s bleek dat de vrouwen een pak jonger geschat worden na de operatie. Het effect is het grootste bij 40-plussers. Zij leken volgens de technologie maar liefst 7 jaar jonger na de chirurgische ingreep.

“Neuscorrecties staan niet bekend om hun anti-verouderingseffecten”, zegt hoofdauteur Robert Dorfman. Nochtans verandert je neus ook als je een jaartje ouder wordt. “Als je ouder wordt, gaat je neus een beetje ‘hangen’”, zegt Jason Roostaeian, die ook heeft meegewerkt aan het onderzoek. “Omdat je bovendien gezichtsvet verliest en je wangen wat kleiner worden, valt de neus ook meer op.”